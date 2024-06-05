　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子應徵「LINE回2個字」　面試秒取消！全場吵翻：沒禮貌　

▲▼面試、人才招募、履歷、求職。（示意圖／ETtoday資料照）

▲原PO感到疑惑，「才打兩個字就沒有面試機會」。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

日前有妹子面試掏出筆記本，最後面試沒有上！而最近一名女網友傻眼直呼，某公司透過LINE確認面試時間，她簡短回了「可以」2個字，結果惹得對方不爽，認為態度、用字遣詞不當，改口取消面試。文章引發網友吵翻，「這種的看來很龜毛，不去也罷」、「逆風～覺得可以再禮貌、柔軟一點」。

一名女網友在Dcard表示，日前應徵新工作，對方透過LINE確認時間「6月4日星期二方便面試嗎？」並附上一個愛心符號，4分鐘後，原PO已讀訊息稱「可以」，但對方卻遲遲沒回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到深夜1點多，對方先是問「下午16:00方便嗎？」過了1分鐘對方又忽然改口，「更正，先不用喔。」原PO一臉疑惑反問「不用面試嗎？」

到了傍晚6點多左右，對方才解釋，「考慮到打字方面的用字遣詞跟禮貌，暫不考慮喔」，瞬間讓原PO吃上閉門羹。對此，原PO傻眼求問大家看法，「我才回可以兩個字欸，哪裡看得出我沒禮貌了？難不成句尾都要加個愛心嗎？」

底下網友熱議，「是說凌晨1點在那邊跟人家更正面試邀請的公司，也不用去了吧」、「凌晨1點的邀約真的先不要，這是冥冥之中保佑你啊」、「這什麼瞎公司」、「凌晨一點傳訊息就比較有禮貌？好自大的慣老闆」、「這種的看來很龜毛，不去也罷」、「愛心才不正式吧」、「你不合他、他也不合你，不浪費時間是好事」。

其他人建議，「對於求職或職場書信，建議還是假掰一點：感謝您的邀約，面試時間我可以配合，請問有需要提前準備的資料嗎」、「『您好，可以的！謝謝，感謝您的面試邀約，時間可以的 謝謝您！』如果我收到面試邀約我會這樣回」、「確實出社會工作的用字遣詞都要注意呀，雖然他的語言組織也不怎麼好，但你的回話確實可以再禮貌一點，除非老闆是00後吧」、「多用『請、謝謝您、感謝您』不會少一塊肉喔」、「我是人資也不錄用，會覺得以後如果讓你對客戶和老闆，都是這樣回話，不能說沒禮貌，但就不適合職場」。

ET快訊
畢業生高樓丟椅破牆嗆「辦不了我」　校方：會要求學生和家長賠償
全台濕答答！雨連下7天
唐治平拒認屍！可憐母恐被集體火化
快訊／大學教職員8樓墜落　宣告不治
獨／崔佩儀兒貝克宇將攻讀研所　「寶貝犬妹妹」全身腫瘤急回台
快訊／台版藍可兒懸案　關鍵老公摔死
快訊／台積電宣布捐大學、高中40億元！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

補輸液缺口！衛福部花2億進口400萬瓶救急　周五討論專案製造核價

畢業生摔椅破牆嗆「辦不了我」　校方：會要求學生和家長賠償

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方發推回應了

明起全台濕答答！雨連下7天　北部連假回溫飆30度

妹子應徵「LINE回2個字」　面試秒取消！全場吵翻：沒禮貌　

六月份「超強運三生肖」　專家：財運亨通　幸福大爆發

高鐵首個美食街啟用　拉麵、日式泡芙、甜品店進駐左營站

抽中黃仁勳簽名顯卡！幸運學生PO網轉賣「開價35萬」　全場傻

虎尾就業中心徵才迎端午　麥當勞、石二鍋等企業釋出94職缺

分科測驗7月12、13日登場　明起開放報名

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

補輸液缺口！衛福部花2億進口400萬瓶救急　周五討論專案製造核價

畢業生摔椅破牆嗆「辦不了我」　校方：會要求學生和家長賠償

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方發推回應了

明起全台濕答答！雨連下7天　北部連假回溫飆30度

妹子應徵「LINE回2個字」　面試秒取消！全場吵翻：沒禮貌　

六月份「超強運三生肖」　專家：財運亨通　幸福大爆發

高鐵首個美食街啟用　拉麵、日式泡芙、甜品店進駐左營站

抽中黃仁勳簽名顯卡！幸運學生PO網轉賣「開價35萬」　全場傻

虎尾就業中心徵才迎端午　麥當勞、石二鍋等企業釋出94職缺

分科測驗7月12、13日登場　明起開放報名

補輸液缺口！衛福部花2億進口400萬瓶救急　周五討論專案製造核價

最低13100起！中華eMOVING「綠牌電動車」祭出限時199元資費

AI點餐機幫「張忠謀愛店」業績翻倍！佳世達：外籍旅客也不用害怕

沙崙戰士接替橋頭勇士　台南高鐵驚現開價5字頭

「要來輸贏嗎？」花蓮男當街遭轟3槍　竟是前妻帶現任幹的

Gino約會女伴被拍發聲！　媽媽1反應逗樂他：越來越瞭囉

邱軍唱台語歌「夯到連日本人都翻唱」　演出邀約暴增五成

「灰毛小薩摩耶」美容師以為發霉連洗3次澡　牠回家生氣嚶嚶哭

吉力吉撈變回「捕手砲」！葉總讚：守備越來越進入狀況

開BMW上街被盯上！他竟撞債主拖行30m　路人支援也被噴辣椒水

柴犬縮腳自認喵星人　主人笑問：是貓嗎ＸＤ

生活熱門新聞

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

雲林麵攤蛤蜊湯80隔天140　老闆理由讓他傻眼

女粉掀衣挺胸求簽名！鄉民見「3兆奶」：老黃被性騷

黃仁勳和「神級大人物」同年月日生！網驚呆

台大醫科女神小馮「真實近況曝光」　PTT震驚

「芒種」來了！6禁忌曝光「千萬別剪髮」

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

「4星座」2024下半年出運了！事業財運大爆發

明起雨區擴大「南部下最猛」　端午節鋒面攪局天氣曝

今明「全台有雨」　連假天氣出爐

0403大地震後　玉山變矮了

更多熱門

相關新聞

郵輪靠港旅客上看80萬　航港局放寬規定找人上船工作

郵輪靠港旅客上看80萬　航港局放寬規定找人上船工作

郵輪產業疫後復甦，航港局指出，郵輪預報資料顯示今年將靠泊482艘次，預估進出港旅客有望達81.6萬人次，郵輪人才需求增加，將持續以放寬參與國際郵輪就業規定、推廣在校取證、跨校合作及辦理餐勤人員基本知能訓練班等4大面向，培育人才登輪工作。

為什麼面試要重寫一次履歷？網曝可能原因

為什麼面試要重寫一次履歷？網曝可能原因

面試1小時「填一堆個資」　一票都碰過1環節

面試1小時「填一堆個資」　一票都碰過1環節

新人沒事做「同事卻很忙」　過來人曝小祕密

新人沒事做「同事卻很忙」　過來人曝小祕密

關鍵字：

面試可以應徵工作禮貌LINE

讀者迴響

熱門新聞

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國富商」身世起底

即／唐治平曝「3關鍵」堅決不認屍！　不排除報失蹤

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面