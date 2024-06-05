妹子應徵「LINE回2個字」　面試秒取消！全場吵翻：沒禮貌　

▲原PO感到疑惑，「才打兩個字就沒有面試機會」。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

日前有妹子面試掏出筆記本，最後面試沒有上！而最近一名女網友傻眼直呼，某公司透過LINE確認面試時間，她簡短回了「可以」2個字，結果惹得對方不爽，認為態度、用字遣詞不當，改口取消面試。文章引發網友吵翻，「這種的看來很龜毛，不去也罷」、「逆風～覺得可以再禮貌、柔軟一點」。

一名女網友在Dcard表示，日前應徵新工作，對方透過LINE確認時間「6月4日星期二方便面試嗎？」並附上一個愛心符號，4分鐘後，原PO已讀訊息稱「可以」，但對方卻遲遲沒回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到深夜1點多，對方先是問「下午16:00方便嗎？」過了1分鐘對方又忽然改口，「更正，先不用喔。」原PO一臉疑惑反問「不用面試嗎？」

到了傍晚6點多左右，對方才解釋，「考慮到打字方面的用字遣詞跟禮貌，暫不考慮喔」，瞬間讓原PO吃上閉門羹。對此，原PO傻眼求問大家看法，「我才回可以兩個字欸，哪裡看得出我沒禮貌了？難不成句尾都要加個愛心嗎？」

底下網友熱議，「是說凌晨1點在那邊跟人家更正面試邀請的公司，也不用去了吧」、「凌晨1點的邀約真的先不要，這是冥冥之中保佑你啊」、「這什麼瞎公司」、「凌晨一點傳訊息就比較有禮貌？好自大的慣老闆」、「這種的看來很龜毛，不去也罷」、「愛心才不正式吧」、「你不合他、他也不合你，不浪費時間是好事」。

其他人建議，「對於求職或職場書信，建議還是假掰一點：感謝您的邀約，面試時間我可以配合，請問有需要提前準備的資料嗎」、「『您好，可以的！謝謝，感謝您的面試邀約，時間可以的 謝謝您！』如果我收到面試邀約我會這樣回」、「確實出社會工作的用字遣詞都要注意呀，雖然他的語言組織也不怎麼好，但你的回話確實可以再禮貌一點，除非老闆是00後吧」、「多用『請、謝謝您、感謝您』不會少一塊肉喔」、「我是人資也不錄用，會覺得以後如果讓你對客戶和老闆，都是這樣回話，不能說沒禮貌，但就不適合職場」。