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鹿耳門媽祖被關公「合婚」冠夫姓　信眾見轎上大紅彩球炸鍋了

▲▼台南玄武壇發布媽祖和關公大囍海報惹爭議。（圖／翻攝自玄武壇臉書）

▲台南玄武壇發布媽祖和關公大囍海報惹爭議。（圖／翻攝自玄武壇臉書，下同）

記者吳奕靖、郭玗潔／台南報導

台南玄武壇近日發表一張海報，表示廟內供奉的關聖帝於今年6月9日當日，將前往北汕尾鹿耳門天后宮，與天上聖母「合婚」，更直接在海報上替天上聖母冠夫姓，稱其為「天上關聖母」，讓媽祖信徒相當生氣，天后宮立即澄清沒有此事，玄武壇今日到鹿耳門天后宮會香時，也致歉表示「誤會一場」，不過轎上的大紅彩球仍引發信徒不滿

玄武壇近日在臉書發表一張大囍海報，指將前往北汕尾鹿耳門天后宮會香，請信徒共同參與合婚大典。消息一出引起媽祖信徒譁然，更是一片罵聲「亂七八糟」、「蹭媽祖熱度刷存在感」、「沒有祝福的婚姻是不會幸福的」，也有人歪樓問「搞啥合婚！？關夫人該如何？」、「那保生大帝要怎麼辦呢？？」

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▲▼台南玄武壇發布媽祖和關公大囍海報惹爭議。（圖／翻攝自玄武壇臉書）

對此，北汕尾鹿耳門天后宮急忙澄清並無此事，他們僅接收到對方的香條，全台也從來沒有關公娶媽祖這件事，這已對他們造成非常大的困擾，強調9號玄武壇是來省親會香，不是合婚。

對於網路留言炸鍋，玄武壇一度強硬發文說「神明指示想做任何事，不需要經過酸民鍵盤手來干涉，也不需要經過各路朋友的同意」，不過經雙方協調溝通，玄武壇表示是誤會一場，原來玄武壇曾經請過天后宮三媽分靈，這次合婚為他們三媽分靈和關聖帝君分靈的合婚，是他們壇內自己的活動，今日則是單純到北汕尾鹿耳門天后宮參香，並對海報引發誤會致歉。

不過，今日玄武壇前往鹿耳門天后宮參香時，有媽祖女信徒因聽聞合婚消息，對於玄武壇轎子上還裝飾紅色彩球相當不滿，在轎前抗議大喊「這粒拿掉！這粒，不適合！」、「我們這裡只有天上聖母，沒有天上關聖母」。

▼玄武壇到鹿耳門參香，轎子裝飾紅色彩球引發媽祖信徒不滿。（圖／民眾提供）

▲▼台南玄武壇發布媽祖和關公大囍海報惹爭議。（圖／記者翁伊森攝）

武壇廟方人員（左）為海報引發誤會道歉。（圖／民眾提供）

▲▼台南玄武壇發布媽祖和關公大囍海報惹爭議。（圖／記者翁伊森攝）

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