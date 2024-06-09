　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市房客「菜刀剖腹」砍死人　逃到新竹城隍廟自首：我殺房東

記者黃彥傑、張君豪、許力方／台北報導

台北市萬華區發生兇殺命案，68歲陳姓男子與二房東78歲顏姓男子因欠租問題爭吵，陳男一氣之下持菜刀狂砍，導致顏男臟器外露當場死亡。陳男犯案後搭火車南下逃亡，到新竹城隍廟前自覺難逃法網，向超商店員借電話報案，隨即蹲在路邊等待，向到場的警方自首「殺了房東」。

事發於9日下午2時許，顏姓二房東被人發現陳屍在萬華民和街民宅中，臟器明顯外露，倒臥在血泊中，兇刀也遺留在現場，警方隨即封鎖現場。初步調查，兇嫌陳姓男子與顏男是房客和二房東關係，因他多次遲繳房租，雙方約定中午談判，現場爆發口角衝突，陳男憤而持菜刀砍殺顏男胸、腹部，血濺一地，隨後冷靜逃離現場。

▼陳男菜刀剖腹砍死二房東後逃離現場，在新竹報案自首。（圖／記者張君豪、黃彥傑翻攝）

▲▼台北萬華男在住家遭兇殺「臟器外露」　現場封鎖調查中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台北萬華男在住家遭兇殺「臟器外露」　現場封鎖調查中。（圖／記者黃彥傑翻攝）

曝光的監視器畫面中，陳男步履蹣跚，左右分持衣物和袋子逃離案發現場。警方調查，陳男犯案後搭乘火車南下新竹市，並前往新竹城隍廟，自覺難逃法網，在廟前超商向店員借了電話，向新竹第一分局報案，並蹲在路邊等待，員警到場詢問時，陳男面無表情，做出「揮砍」的動作，支吾地自首說「我…殺…房東」，馬上被帶上車。

萬華警方接獲通知，隨即前往現場確認，發現確實有一名男子死亡，於9日下午5時趕赴新竹北門所將嫌犯帶回台北，目前陳男拒絕夜間偵訊，警方將深入追查釐清犯案動機。

▲▼台北萬華男在住家遭兇殺「臟器外露」　現場封鎖調查中。（圖／記者黃彥傑翻攝）

ET快訊
端午節粽子別整串送！行房恐「邪毒傷身」　命理師揭6禁忌
剖腹殺人男逃到新竹城隍廟自首：我殺房東
金管會新制「富邦開第一槍」！下架12保單
宜蘭也受地震波及！　端午連假遊客砍對半
突收到「台鐵口試名單」通知！　一票疑惑：滿頭問號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

法院認證家暴黃嘉千　夏克立發5點聲明：情節並不實在

北市房客「菜刀剖腹」砍死人　逃到新竹城隍廟自首：我殺房東

彰化勇消連救2命！47歲男打籃球倒地無心跳　線上指導成功救援

北市房客積欠租金殺死二房東　驚悚「菜刀剖腹」自知逃不了自首

快訊／北市兇殺「房客砍死二房東」　逃新竹超商打電話自首

獨／北市驚傳兇殺！男家中被砍死「臟器外露」　警封鎖現場調查

快訊／新北大漢溪驚傳男子落水　警消出船艇搜尋救援

華僑市場端節連假人車塞爆！警開罰違停...攤商怒嗆：停10秒而已

大雨路滑還有沙！18歲男騎士載20歲女　阿里山公路慘摔雙雙送醫

快訊／淡水金色水岸旁驚見男浮屍　警衝現場拉封鎖線調查中

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

家突然出現不速之客　一查才知是蟑螂剋星

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

賓士貓發出淒厲殺豬聲 飼主無奈：謝鄰居包容

林美秀罹「後天血友病」腿腫到放血...噴出來

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

封印解除！邊佑錫變身《庫洛魔法使》小櫻　台北見面會「三段式飛吻」全場瘋掉

法院認證家暴黃嘉千　夏克立發5點聲明：情節並不實在

北市房客「菜刀剖腹」砍死人　逃到新竹城隍廟自首：我殺房東

彰化勇消連救2命！47歲男打籃球倒地無心跳　線上指導成功救援

北市房客積欠租金殺死二房東　驚悚「菜刀剖腹」自知逃不了自首

快訊／北市兇殺「房客砍死二房東」　逃新竹超商打電話自首

獨／北市驚傳兇殺！男家中被砍死「臟器外露」　警封鎖現場調查

快訊／新北大漢溪驚傳男子落水　警消出船艇搜尋救援

華僑市場端節連假人車塞爆！警開罰違停...攤商怒嗆：停10秒而已

大雨路滑還有沙！18歲男騎士載20歲女　阿里山公路慘摔雙雙送醫

快訊／淡水金色水岸旁驚見男浮屍　警衝現場拉封鎖線調查中

法院認證家暴黃嘉千　夏克立發5點聲明：情節並不實在

德籍教授太魯閣失蹤73天！兒子今到花蓮尋親　警採DNA建檔

壓制樂天暫居本土勝投王　陳仕朋：回去還要研究

球隊身材優勢不是沒用到　領航猿卡總：只是罰球沒投進

基隆強化社區自救能力　長安里舉辦防災兵棋推演

汐止貨櫃聯絡道增設防護網　6／13起夜間封閉施工

新北市議長盃龍舟錦標賽　侯友宜勉選手全力以赴獲佳績

外地室友「都睡在一起」　王正棠、李宗賢愛互虧

新日本航空驚傳事故！飛機突偏離航道「撞進鹿兒島山區」

基隆Podcast深度暢談端午節　分享文化習俗與南北粽起源

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

即／台中小吃部爆衝突　男滿臉傷衝超商求救

高雄悍女暴打猛踹男騎士　他忍了3分鐘抄安全帽回擊

即／單車女天雨路滑自摔　慘遭休旅車輾斃

快訊／新莊婦清晨墜樓　肢體變形當場死亡

彰化伸港小姊妹仍昏迷　四肢已出現萎縮

即／碧潭吊橋驚悚墜河　落水男尋獲送醫亡

驚險畫面曝！中油2.8萬噸油輪撞高雄港防波堤

即／國1高科8車連撞　後方車流塞爆

即／台南火燒車1人慘成焦屍　現場驚悚畫面曝

獨／北市男家中被砍死「臟器外露」　警封鎖現場調查

醉女坐計程車回家！驚醒「運將全裸躺旁邊」

台南餐廳遭開槍「老闆身分曝」　12年前勇破兇殺案

遮車牌台3線狂飆　2超跑顏色太炫這下慘了

即／北市房客砍死二房東　逃新竹超商打電話自首

更多熱門

相關新聞

即／北市房客砍死二房東　逃新竹超商打電話自首

即／北市房客砍死二房東　逃新竹超商打電話自首

台北市萬華區驚傳凶殺案，一名男子遭人發現倒臥在民和街住處，並且臟器外露明顯死亡，犯案的兇刀遺留現場。而殺人的陳姓男子於今天（9日）下午2時許在新竹自首，這起案件才得以曝光；初步了解，死者為二房東，兇嫌為房客，目前已帶回萬華分局，而犯案動機仍待警方進一步釐清。

和男友同居「沒付過房租」！她笑曝狂佔便宜　一票羨炸

和男友同居「沒付過房租」！她笑曝狂佔便宜　一票羨炸

唐治平駁吃霸王餐　曝欠繳房租原因

唐治平駁吃霸王餐　曝欠繳房租原因

租金寫天價　明曜百貨健身房月砸232萬包2層樓

租金寫天價　明曜百貨健身房月砸232萬包2層樓

資深包租公曝挑屋秘笈　神操作「年投報30%」

資深包租公曝挑屋秘笈　神操作「年投報30%」

關鍵字：

房東二房東租金萬華新竹城隍廟房客房租

讀者迴響

熱門新聞

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

謝京穎婚紗美炸！張書偉深吻24秒

黃仁勳家多輛跑車　輝達工程師曝回憶

日本977人↑感染「奪命食人菌」！死亡率30%

加州迪士尼出人命！　摔車撞擊頭部亡

日本妹搭捷運聊太嗨！台灣乘客「反應超快」

診所21：30休息卻開到凌晨　患者狂道歉：等我

即／台中小吃部爆衝突　男滿臉傷衝超商求救

陸網紅激賞星宇！點出唯2缺點釣出K董親回應

重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣

快訊／國家警報響了！12縣市大雨特報　大雷雨灌2地

今全台有雨　「下最大」地區曝

手搖飲「19元紅茶」限時19天開喝了

Energy合體！爆乳新娘嗨跳16蹲

更多

最夯影音

更多

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

家突然出現不速之客　一查才知是蟑螂剋星

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面