北市房客「菜刀剖腹」砍死人　逃到新竹城隍廟自首：我殺房東

記者黃彥傑、張君豪、許力方／台北報導

台北市萬華區發生兇殺命案，68歲陳姓男子與二房東78歲顏姓男子因欠租問題爭吵，陳男一氣之下持菜刀狂砍，導致顏男臟器外露當場死亡。陳男犯案後搭火車南下逃亡，到新竹城隍廟前自覺難逃法網，向超商店員借電話報案，隨即蹲在路邊等待，向到場的警方自首「殺了房東」。

事發於9日下午2時許，顏姓二房東被人發現陳屍在萬華民和街民宅中，臟器明顯外露，倒臥在血泊中，兇刀也遺留在現場，警方隨即封鎖現場。初步調查，兇嫌陳姓男子與顏男是房客和二房東關係，因他多次遲繳房租，雙方約定中午談判，現場爆發口角衝突，陳男憤而持菜刀砍殺顏男胸、腹部，血濺一地，隨後冷靜逃離現場。

▼陳男菜刀剖腹砍死二房東後逃離現場，在新竹報案自首。（圖／記者張君豪、黃彥傑翻攝）



曝光的監視器畫面中，陳男步履蹣跚，左右分持衣物和袋子逃離案發現場。警方調查，陳男犯案後搭乘火車南下新竹市，並前往新竹城隍廟，自覺難逃法網，在廟前超商向店員借了電話，向新竹第一分局報案，並蹲在路邊等待，員警到場詢問時，陳男面無表情，做出「揮砍」的動作，支吾地自首說「我…殺…房東」，馬上被帶上車。

萬華警方接獲通知，隨即前往現場確認，發現確實有一名男子死亡，於9日下午5時趕赴新竹北門所將嫌犯帶回台北，目前陳男拒絕夜間偵訊，警方將深入追查釐清犯案動機。