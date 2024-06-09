快訊／新北大漢溪驚傳男子落水　警消出船艇搜尋救援

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

今天（9日）下午5時許有民眾報案，指稱一名男子墜落於新北市大漢溪，警消獲報，立即派員及出動船艇前往救援，目前針對落水處的上、下游處持續搜尋中，警方也在現場釐清男子身分。

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▲今天傍晚有民眾發現，有人從大漢橋跳下，警方目前仍在釐清身分。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼今天傍晚有民眾發現，有人墜落大漢溪，警消出動船艇在水面上搜尋。（圖／記者陳以昇攝）