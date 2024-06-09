台南做工行善修繕端午不停歇　弱勢住戶佳節感受有情天

▲端午連續假期第二天，勞工局「做工行善團」修繕志工們前往仁德區、官田區火災戶施工，讓弱勢戶能在連日雨天感受志工修繕的愛心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了讓台南市長黃偉哲建立的「希望家園」希望願景能遍及微光角落，9日適逢端午連續假期第二天，勞工局「做工行善團」，修繕志工們不是安排度假旅遊，而是樂在修繕服務，電氣及木工工會志工同時前往仁德區；官田區火災戶由電氣工會打頭陣，先行復電及安裝臨時用電設施施工，讓弱勢戶能在連日雨天感受志工修繕的愛心。

居住在仁德區58歲謝先生為低收入戶，未婚，目前與母親同住，領有中度身心障礙證明，行動不便，每月僅靠政府補助維生，房屋老舊且多處損壞，屋頂因嚴重破損，只能以帆布覆蓋遮風擋雨，因經濟能力有限而無法整修。勞工局「做工行善團」接獲通報到案家評估後，泥水、電子機械加工、鋁製品、電氣工會志工已協助完成舊屋頂屋瓦及天花板拆除、安裝鐵厝鋼板、更換鋁門窗、水電配線配管、浴室牆壁及地坪貼磁磚、燈具與衛浴安裝施工。

9日由木工工會15位志工進行浴室天花板塑膠板、浴室門更新施工，電氣工會則配合施工進行電線配置作業，讓弱勢房屋修繕盡善盡美也能安全無虞。台南市產業總工會宋照濱理事長送來端午應節的美味肉粽慰勞志工，成為修繕志工的最佳後援。

官田區60歲的王先生，與侄子同住在老舊三合院，今年因電箱起火造成房屋嚴重燒毀，雖結構未損壞，但火災後的整修費用龐大，讓從事臨時工，工作收入不穩定的案主無法負擔。勞工局接獲消息後結合做工行善團進行多次場勘後，今日由電氣工會打頭陣，先行復電及安裝臨時用電設施施工，讓後續工會進場修繕時可以順利進行。

王鑫基局長表示，9日參與修繕的家庭志工有志願服務協會梁志男理事長與林佳香賢伉儷；木工工會父子檔翁德賢及翁士傑，修繕志工各自為工作生活打拼之餘，貢獻時間、體力，免費替弱勢修屋，幾乎每個週末工程不停歇，大家仍樂在修繕協助弱勢安居，工作好夥伴、家人一起出來替弱勢修屋。另南都汽車善化營業所也響應公益關懷仁德修繕戶並捐贈家電等日常用品，愛的循環讓修繕服務更有家的溫馨。