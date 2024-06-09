黃偉哲登YOSAKOI索朗祭　台南芒果成功插旗北海道

▲台南市長黃偉哲積極帶領市府團隊走向國際， 8日再率隊出訪日本行銷台南，登場日本北海道最盛大的祭典－YOSAKOI索朗祭，台南芒果成功插旗北海道。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲積極帶領市府團隊走向國際，在7日接待超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰積極爭取投資後，緊接著8日再率隊出訪日本行銷台南，登場日本北海道最盛大的祭典－YOSAKOI索朗祭。

市府指出，這是台南首度代表台灣在索朗祭設攤行銷，更在現場販售台南水果及農特產，創下台灣新鮮水果進軍北海道的首例，不僅讓參與祭典的眾多日本各地及海外民眾能夠認識台南，更能品嚐到來自台南新鮮又優質的愛文芒果。

8日在北海道大通公園索朗祭會場的「台南物產」專區舉辦「台南芒果推廣記者會」，黃偉哲市長與台灣最年輕的國宴主廚阿慶師，一同示範台南愛文芒果搭配日本在地食材製成甜點，而現場也販售台南芒果、水果冰棒和地瓜系列等多種產品，展現台南鮮果與加工品的多元魅力，獲得現場廣大迴響，攤位不時擠滿想要一嚐台南芒果美味的饕客，也吸引當地媒體前來採訪。

除此之外，黃市長還抽空前往札幌知名的Ario商場，這裡也是索朗祭表演點之一，商場的活動攤車正熱賣期間限定的台南芒果與芒果豆花，頗為吸睛。

黃偉哲表示，相當榮幸參與如此盛大的祭典，台南效法索朗祭的精神，突破傳統框架，以多元形式行銷台南農產，這次選擇透過結合大型祭典活動販售，讓台南的芒果和農特產的魅力能直接展現，也趁機讓更多日本民眾認識台南。

索朗祭每年吸引超過200萬人次前往觀賞，至今已超過30年的歷史，這個祭典以「街道就是舞台！」為號召，街道舞台分佈在札幌市中心各處，此次台南市除了首次在索朗祭設攤行銷外，台南應用科技大學的同學也獲邀代表台灣參加演出，強強聯手，讓台南形象更廣為人知。