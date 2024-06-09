3生肖端午後　財運一路發

▲3生肖端午後發了！（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是端午連假第二天，清水孟國際塔羅小孟老師分享，端午假期後，生肖屬「豬、馬、狗」財運一路發。

TOP 3：狗

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屬狗的朋友在端午後，將會迎來令人意想不到的偏財好運，像是去餐廳吃飯湊巧碰上優惠活動，或是隨手買的一張刮刮樂、兌換統一發票，都有很高的機會中獎。不過，也建議屬狗之人務必多做善事、累積福報，才有望讓這股好運長伴在自己身邊。

TOP 2：馬

屬馬的朋友在端午起會獲得貴人相助，連帶提升自己的偏財運。例如從事業務相關工作之人，很可能會面臨業績未達標、只能領底薪的困境，此時卻有機會出現貴人雪中送炭，替你介紹客戶帶來業績，藉此賺進額外財富。因此也提醒屬馬之人，記得在待人處事上保持真誠。

TOP 1：豬

屬豬的朋友在職場上的成績，將會在端午起越來越穩定。另外，財運上雖然會有一些購物慾，但因為平時養成儲蓄習慣，讓你們會在此時發現「積少成多」的成果，除了會看見一筆不小的存款金額外，心裡也會因此感到踏實，願意更節省花錢。

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