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啦啦隊女神下水了！小龍女、電豹女今愛河PK滑龍舟　再辦見面會

▲▼ 啦啦隊女神下水了！小龍女、電豹女今愛河PK滑龍舟　還有球迷見面會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲啦啦隊趣味龍舟競賽，昨日由Fubon Angels、Luxy Girls以及搖滾熊啦啦隊對抗。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

「2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華」，於端午佳節在愛河登場，除由熱情奔放的啦啦隊來助陣為選手們加油外，啦啦隊更親自下水體驗龍舟，讓一年一度的龍舟競賽成為最美麗的焦點，更不同以往的龍舟賽事。今（9）日賽程為競技龍舟各組別預賽及複賽，選手們將力拚賽事最終決賽資格。

昨日夜間舉辦唯一場次的紙風車劇團「巫頂看世界」演出，現場湧進大批家長及孩童，吸引超過三千人共同欣賞精湛演出。活動期間每日下午至晚上時段在二二八和平紀念公園旁，都有小朋友最愛的玩水氣墊遊樂園，晚間則有佛光山祥龍燈在愛河空域巡演，巡演首日橙紅色巨龍翱翔在愛河上方，吸引許多參觀民眾拿出手機捕捉震撼的視覺享受。

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▲▼ 啦啦隊女神下水了！小龍女、電豹女今愛河PK滑龍舟　還有球迷見面會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華，於端午佳節在愛河登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

三天賽事都有啦啦隊女孩在愛河畔展開一系列表演活動，為龍舟參賽選手加油應援，今日下午三點至三點半登場的是Fubon Angels、味全龍小龍女和電豹女啦啦隊組合，三點半到四點，則有高雄在地的搖滾熊啦啦隊，接力為選手們應援加油。10日將是高雄在地的台鋼Wing Stars啦啦隊、電豹女以及希望舞團為精彩國際友誼賽及決賽演出。

愛河龍舟更全台獨家放送啦啦隊趣味龍舟競賽，昨日由Fubon Angels、Luxy Girls以及搖滾熊啦啦隊對抗 ，吸引眾多粉絲圍觀朝聖，擠爆愛河畔，最終結果Fubon Angels與搖滾熊啦啦隊聯隊勝出。

今日將由小龍女、電豹女在愛河水面一較高下，現場也安排球迷見面會，讓民眾和啦啦隊女孩互動歡慶端午，歡迎市民朋友一同來欣賞動感熱情的啦啦隊演出。

▲▼ 啦啦隊女神下水了！小龍女、電豹女今愛河PK滑龍舟　還有球迷見面會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲9日賽程為競技龍舟各組別預賽及複賽，選手們將力拼賽事最終決賽資格。（圖／記者賴文萱翻攝）

賽事第一天率先登場的龍舟拔河賽事已順利落幕，公開混合組由日月光代表隊榮登冠軍、公開男子組由東港好好來自助餐奪得第一、公開女子組由草叢裡的秘密披薩封后、大專青年混合組由樹科大龍舟隊傲視群雄及青少年混合組由旗美高中A隊收下桂冠。

第二日賽事由競技龍舟登場，賽事自十點開始分為公開混合組、大專青年混合組公開組等組別，依序進行預賽及複賽，爭奪賽事末日決賽資格。

▲▼ 啦啦隊女神下水了！小龍女、電豹女今愛河PK滑龍舟　還有球迷見面會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼為期三天的高雄愛河端午國際龍舟嘉年華，每日都有獨家陸海空三場域特色龍舟看點。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 啦啦隊女神下水了！小龍女、電豹女今愛河PK滑龍舟　還有球迷見面會。（圖／記者賴文萱翻攝）

運動發展局表示，為期三天的高雄愛河端午國際龍舟嘉年華，每日都有獨家陸海空三場域特色龍舟看點，周邊還有適合孩童消暑放電的氣墊遊樂設施，也結合龍舟嘉年華推出「高雄運動一起GO酷碰券」優惠套票，可折抵龍舟市集消費，民眾可事先或現場上網購買，於市集服務台兌換實體券後使用。

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