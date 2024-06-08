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其實跟屈原沒關係！　端午節「4大冷知識」盤點

其實跟屈原沒關係！　端午節「4大冷知識」盤點

▲民俗中，「端午節」與「春節」、「中秋節」並稱「三大節日」，因此與端午節相關的冷知識也不少。（示意圖／翻攝photoAC）

圖文／CTWANT

今年端午連假一共3天，做為2024年最後一個連續假期，許多家庭都把握機會快樂出遊。民俗中，「端午節」與「春節」、「中秋節」並稱「三大節日」，除了吃粽子、划龍舟、立蛋等有趣習俗外，與端午節相關的冷知識也不少

一、端午節其實跟屈原沒關係。

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小時候總聽說，端午節吃粽子的由來是為了不讓汨羅江裡的魚蝦吃屈原的屍體，但根據歷史學者考究發現，中華民族過端午的歷史，比起屈原投江的戰國時代更早，推測是與中國古代南方吳越民族舉行的圖騰祭有關，當時居民應是將粽子投入江中獻給水中的蛟龍，後世才逐漸演變成保護屈原一說。

二、粽子不能一整串送人

過節期間，親朋好友互相贈禮是一件稀鬆平常的事，端午節親戚間互相贈送粽子也沒有問題，但是盡量不要送整串，因為傳統習俗上認為肉粽的繩子可能形成「繩煞」，帶來穢氣，甚至被認為有上吊的含義，也有「吊肉粽」這樣比較負面的說法，所以要送粽子的話，記得一定要把綁線鬆開，分成一顆一顆散裝的粽子再送會比較好。

三、端午不宜說「過節快樂」

端午與清明一樣屬於緬懷先人的祭祀節日，歷史意涵上上不僅有屈原投汨羅江而死，還有伍子胥投錢塘江、曹娥救父投曹娥江等事件。且農曆5月5日正逢立夏轉陰的災厄日，也是瘟疫好發的季節，因此在古代象徵毒日，才延伸出喝午時水、掛香包等習俗。此時不宜祝福他人端午節快樂，親戚好友間通常只能互道「安康」、「平安」、「吉祥」。

四、如果要在門口掛上艾草，不宜拖過下午三點。

自商周時期開始，便視5月5日為惡月惡日，容易在躁熱的天氣中染病，被認為是不祥的日子，因而延伸出要在門口掛菖蒲、艾草、灑雄黃酒等習俗。傳說故事中，艾草是神明的寶劍，只要掛在門外就可以擋抗水怪的侵襲，不過切記掛菖蒲、艾草得要在下午三點前完成，以免錯過陽氣最盛的時辰，之後就沒有功效了！

另外，端午節的午時（11點至13點）是一年中陽氣最重的時候，有人喜歡取午時水泡茶、泡香茅澡或作為藥引，俗話說「午時水飲一嘴勝過補藥吃三年」，想要驅毒的朋友也別錯過！

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