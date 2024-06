黃仁勳輝達設廠「電力是挑戰」　藍議員讚張善政做對1件事

▲輝達執行長黃仁勳日前強調要在台投資,電力是一大挑戰,藍營市議員梁為超認為市長張善政全力爭取值得讚許。(圖/翻攝自桃園市議會網站)

記者沈繼昌/桃園報導

針對輝達執行長黃仁勳日前透露要將在台投資,並擴大佈局AI產業,引起台灣各縣市市長表態爭取,桃園市議員梁為超今(7)日在臉書指出,黃仁勳曾說「輝達在台投資,電力是挑戰」,證明電力穩定仍佔設廠重要因素,桃園三四月間頻繁跳電,市長張善政沒有政治操作,反與台電組成專家會議強化供電穩定,張善政率先提出桃市五大優勢爭取,也早以具體行動爭取,相當值得讚許。

梁為超今天在臉書發文,「今天是台北國際電腦展COMPUTEX的最後一天,明天黃仁勳就要離開台灣,在回去以前,他說出了全台灣乃至於全世界的擔憂 ,「We need more power in Taiwan.(台灣需要更多電力)、Of course, power limitation is a challenge.(當然,電力不足是個挑戰)」,這一段話點出台灣目前的電力不足問題確實是隱憂。

梁為超認為,黃仁勳此次來台,各縣市都想爭取輝達設廠,但當張善政多次公開宣示「桃園具備5大優勢」時,民進黨市議員卻還在酸市政府,或是講「夜市蚵仔煎不錯」,事實上,針對供電問題,張善政早就已經看到黃仁勳指出問題,也早已付諸行動。

梁為超還說,今年3、4月間桃園不斷停電,張善政沒有趁機攻擊中央、賺取政治紅利,反而提議由市政府推薦專家,與台電組成專家會議一起參與強化桃園供電。其中,第一次會議已經在5月30日召開,市府提名專家提出許多專業意見,例如,停電通報應包含最原始原因以利後續改善、分析售電細部資訊以做為增派維修人力之參考等等。

梁為超強調,相較之下,平常最會怪東怪西的民進黨,對停電事件卻隻字未提,反觀張善政則始終用行動改善桃園供電狀況,讓產業可以放心進駐,相信輝達或其他優質企業都會看到桃園的優勢。

▲桃園市長張善政去年曾走訪輝達美國總公司,聽取專家說明輝達各項發展重點,(圖/翻攝自梁為超臉書)

此外,針對輝達有意在台灣設置設計中心,桃園市長張善政日前已表態,桃園有五大優勢是輝達評估進駐的首選,包括AI生態系完整、交通便利、土地面積足夠、專業人才匯聚與輝達亞太物流中心進駐遠雄自貿港等,桃市府將組專案團隊提供輝達所需的一切支援,全力爭取輝達在桃園投資。