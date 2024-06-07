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黃仁勳輝達設廠「電力是挑戰」　藍議員讚張善政做對1件事

▲輝達執行長黃仁勳日前強調要在台投資，電力是一大挑戰，藍營市議員梁為超認為市長張善政全力爭取值得讚許。（圖／翻攝自桃園市議會網站）

▲輝達執行長黃仁勳日前強調要在台投資，電力是一大挑戰，藍營市議員梁為超認為市長張善政全力爭取值得讚許。（圖／翻攝自桃園市議會網站）

記者沈繼昌／桃園報導

針對輝達執行長黃仁勳日前透露要將在台投資，並擴大佈局AI產業，引起台灣各縣市市長表態爭取，桃園市議員梁為超今（7）日在臉書指出，黃仁勳曾說「輝達在台投資，電力是挑戰」，證明電力穩定仍佔設廠重要因素，桃園三四月間頻繁跳電，市長張善政沒有政治操作，反與台電組成專家會議強化供電穩定，張善政率先提出桃市五大優勢爭取，也早以具體行動爭取，相當值得讚許。

梁為超今天在臉書發文，「今天是台北國際電腦展COMPUTEX的最後一天，明天黃仁勳就要離開台灣，在回去以前，他說出了全台灣乃至於全世界的擔憂 ，「We need more power in Taiwan.（台灣需要更多電力）、Of course, power limitation is a challenge.（當然，電力不足是個挑戰）」，這一段話點出台灣目前的電力不足問題確實是隱憂。

梁為超認為，黃仁勳此次來台，各縣市都想爭取輝達設廠，但當張善政多次公開宣示「桃園具備5大優勢」時，民進黨市議員卻還在酸市政府，或是講「夜市蚵仔煎不錯」，事實上，針對供電問題，張善政早就已經看到黃仁勳指出問題，也早已付諸行動。

梁為超還說，今年3、4月間桃園不斷停電，張善政沒有趁機攻擊中央、賺取政治紅利，反而提議由市政府推薦專家，與台電組成專家會議一起參與強化桃園供電。其中，第一次會議已經在5月30日召開，市府提名專家提出許多專業意見，例如，停電通報應包含最原始原因以利後續改善、分析售電細部資訊以做為增派維修人力之參考等等。

梁為超強調，相較之下，平常最會怪東怪西的民進黨，對停電事件卻隻字未提，反觀張善政則始終用行動改善桃園供電狀況，讓產業可以放心進駐，相信輝達或其他優質企業都會看到桃園的優勢。

▲桃園市長張善政去年曾走訪輝達美國總公司，聽取專家說明輝達各項發展重點，（圖／桃園市新聞處提供）

▲桃園市長張善政去年曾走訪輝達美國總公司，聽取專家說明輝達各項發展重點，（圖／翻攝自梁為超臉書）

此外，針對輝達有意在台灣設置設計中心，桃園市長張善政日前已表態，桃園有五大優勢是輝達評估進駐的首選，包括AI生態系完整、交通便利、土地面積足夠、專業人才匯聚與輝達亞太物流中心進駐遠雄自貿港等，桃市府將組專案團隊提供輝達所需的一切支援，全力爭取輝達在桃園投資。

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