全球最完整半導體聚落在台灣　產業人士：先進製程仍以台優先

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）



記者陳家祥／台北報導

在美國總統川普見證下，台積電董事長魏哲家日前宣布加碼投資美國千億，新建3座晶圓廠、2座先進封裝廠與研發中心，也引來外界擔憂「台積電變美積電」，連帶影響台灣戰略地位。但產業界人士分析，連日社會瀰漫疑美論、疑川論、台灣棄子論，難免對投資人信心造成影響，今總統府記者會，對投資人來說，是看到政府與民間企業站在一起的最好鐵證，可以說是為市場投資人注入一劑強心針。

業界人士分析，以現況來看，台灣在半導體製程及封裝技術方面位居全球領先地位，上、中、下游都有多家世界頂尖晶圓代工、封測廠等，擁有全球最完整的半導體聚落。相信未來台積電關鍵技術、先進製程一定仍以台灣優先，如政府所承諾「最先進製程留在台灣」。

業界人士指出，對美擴大投資與建廠，短期必然會有成本上漲的陣痛，但長期來看，這項佈局將強化與美國原料供應商合作關係、並借助美方高階科技人才，預期是短空長多。

業界人士表示，台積電擴大對美投資，台廠在美建廠團隊更完整，建廠效益提升將連帶嘉惠台廠未來赴美營運，台積電的壯大也能帶動台灣潛藏隱形冠軍，一同進軍全球市場。以近日台股開盤走勢來看，台積電收盤都守住千元大關，顯示市場與投資人對台積電仍有相當信心。

業界人士指出，台積電擴大在美投資一事，從川普政府角度來看，台灣成功展現何謂有能力、也有意願的「強而有力貢獻者」；從國家安全戰略思維來看，確保先進製程根留台灣、確保投資人與國家利益優先，是賴政府與台積電的最大共識。在擴大產業全球佈局的背後，則是「以台灣為本，以世界為目標」為基礎，讓台灣持續在全球科技產業鏈中佔有關鍵地位，確保台灣的不可或缺。