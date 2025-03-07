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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

只要國人團結　卓榮泰：台灣可長時間確保關鍵技術領先

記者陳家祥／台北報導

為了破除台積電赴美加碼投資千億美元的疑慮，總統賴清德、台積電董事長魏哲家昨一同在總統府召開記者會，一一針對外界關注的產業焦點釋疑。針對賴定調「台積電赴美投資沒有美方壓力」，行政院長卓榮泰說，只要國人持續在公共政策上團結一致，讓國內社會是一個適於投資、適於生產、適於製造，而且有穩定的勞資關係，有充裕供應的能源政策，「未來很長的一段時間內，台灣可以繼續在國際上確保關鍵技術的領先地位」。

▲▼ 卓榮泰 聯訪 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

由於明天3月8日是婦女節，卓榮泰在回答前，先表示，「首先在今天，要向全國的婦女同胞們，我們的女性夥伴，致上最高的敬意」，感謝為台灣的社會帶來許多的建議、許多的溫暖、許多的溫柔，這是台灣國家向前進步最大的原動力。

接著卓榮泰說，總統昨天與台積電董事長在總統府有一場向國人公開說明的記者會。魏董事長在會中所說的，台積電未來在台灣的生產計畫不會改變，而且會持續的增加。這也是如同昨天在行政院院會，跟各位部長以及國人同胞所說的，台積電在國內許多的縣市已經有既定的計畫，已經在執行當中的，也有在規劃當中的，甚至未來還有要新設的計畫。

卓榮泰強調，作為台灣最重要的一個產業，台灣當然是台積電最重要的生產基地，而且會以台灣為研發的中心跟核心。

卓榮泰說，只要國人持續的在公共政策上能夠團結一致，讓國內社會是一個適於投資、適於生產、適於製造，而且有穩定的勞資關係，有充裕供應的能源政策，「我認為未來很長的一段時間內，台灣繼續在國際上確保關鍵技術的領先地位，確保我們在關鍵產業鏈上面的關鍵地位，都是我們可以達到，而且也是必須達到的」。

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