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馬偕醫院資料遭駭　邱泰源：與數發部研擬指引「組強力防火牆」

▲▼邱泰源 聯訪 醫院個資遭駭相關 立法院院會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長邱泰源 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

馬偕醫院上月遭駭客入侵，導致醫院門急診系統500多台電腦當機，病人檔案遭到加密勒索，而有一名自稱「Crazy Hunter」的駭客上月28日把個資放到論壇上拍賣，稱資料有1660萬筆，傳有詐騙集團用10萬美元（約新台幣328萬元）買下。對此，衛福部長邱泰源今（7日）受訪時表示，衛福部第一時間跟全台醫院開會，討論如何因應，並請兩家醫院分享被駭經驗，衛福部也跟數發部共同研擬各醫院指引，要嚴格把關，組強力的防火牆，希望不要再發生這種情況。

馬偕醫院上月遭駭客入侵，導致醫院門急診系統500多台電腦當機，病人檔案遭到加密勒索，而有一名自稱「Crazy Hunter」的駭客上月28日把個資放到論壇上拍賣，稱資料有1660萬筆，傳有詐騙集團用10萬美元（約新台幣328萬元）買下。

對此，邱泰源表示，發現醫院被駭客侵入後，衛福部第一時間處理，聯繫資安處跟數發部，不間斷開會，也到醫院了解，也跟全台醫院開會，討論如何因應，也請兩家醫院分享被駭經驗，希望防患未然，衛福部也跟數發部共同研擬各醫院指引，要嚴格把關，組強力的防火牆，希望不要再發生這種情況。

至於日前公布護理薪資5萬3惹議，邱泰源解釋，衛福部邀請各縣市衛生局，請各醫院把護理人員待遇放在網站上，感謝480多家醫院自動填上去，這不是衛福部調查怎麼寫，而是真實情況，讓護理同仁選擇醫院時知道工作條件跟薪資，這完全是客觀數據，當然有高有低，也可以看到中位數。

邱泰源指出，醫院外還有各種養護所、護理之家、醫護師等等，有各種工作情況跟薪資，不是在這400多家醫院裡面，衛福部必須加強護理人員工作環境跟待遇，也希望護理人員能更加安心在職場上工作​​​​，維繫醫療體系品質。

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