投資美千億美金　魏哲家：不影響台積電在台投資「要再蓋11生產線」

記者杜冠霖／台北報導

台積電董事長暨總裁魏哲家日前與美國總統川普於白宮會面時，宣布將加碼在美投資1000億美元，預計在未來數年新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心。在野黨批評，此舉將讓台積電變成「美積電」。魏哲家今（6日）強調，在美國擴展原因非常簡單就是客戶的需求，在台灣今年就要蓋11個生產線，美國一千億不會影響台灣生產線前進，自己昨天才請賴總統幫忙多找土地，不會影響台積電在台灣的投資，台灣要蓋的生產線還是不夠。

▲台積電董事長魏哲家在總統府召開記者會說明台積電赴美投資事宜。（圖／翻攝直播）



魏哲家表示，最近生活有點緊張，如此短的時間見兩位總統，賴總統吩咐要好好溝通、講解這次對美投資，台灣除外，台積電到每個地方蓋生產線，都是為了客戶需求，這從未違背，台灣到日本、德國、四年前到美國，現在加大投資，都是因為客戶需求，美國客戶需求量非常大。

魏哲家指出，重大投資前做過非常多分析，跟所有客戶溝通過，發覺台積電在美擴展計畫不夠，內部就開始討論， 為何要在那麼貴的地方擴充生產線？報紙上看到有很多人幫我講很多話，但最大原因就是客戶的需求。至於第二個原因 是當地政府的幫忙同樣不可或缺。

魏哲家強調，台積電在台灣成功，同仁非常努力，但如果沒有政府跟法令支持，台積電難以成功，台積電秉持一個信念：第一個負責的對象是股東、第二個是同仁、第三個是對社會的承諾，這些事情一直謹記於心，張忠謀創辦人37年前的教誨從未改變，就是誠信正直。

魏哲家指出，為何要在美國擴展？因為客戶的需求，到現在為止已經全滿、明年也滿了，後年要蓋的生產線也被訂了，就那麼簡單，當然還有其他考量：成本、當地人才、水電，都跟當地政府跟大學合作、培育更多人才，在台灣也是這樣做，跟每個大學合作，感謝台灣政府每個地方都幫忙，讓台積電在水電，土地人才沒有後顧之憂。

魏哲家表示，自己在美國宣布多投資1000億美元，用來新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間研發中心，大家可能不太清楚什麼叫研發中心，台積電生產線跟全世界其他各地生產線，尤其是對手生產線不同的地方，是生產線開始生產一個技術後，就努力研發、前進，每年都在進步，他要不客氣講，他的對手沒有這份功力。

魏哲家直言，既然如此，何不把每個生產線製程、改進的人員都叫做研發，這是我們很大優勢，台積電的五奈米由研發人才做出、四奈米由生產線做出來、三奈米是研發人才做出，那些生產線能夠繼續往前進，就是我們的研發人員。

魏哲家指出，從兩奈米做到1.6、1.2跟現在計畫中的1.0，是由真正的研發人員在做，目前大概有一萬人左右，這是台積電真正往前進的中心，要相當大的努力，不是生產線幾千人就可以做出來，盡量希望運用當地人才，客戶希望我們在當地生產，自己往前進，不必靠台灣研發支持，這是台積電生產線有的特性。

對於研發中心部分，魏哲家解釋，研發中心是因為要多買一些機器讓他繼續往前，在台灣今年就要蓋11個生產線，美國一千億不會影響台灣生產線前進，不會，台積電要繼續蓋，自己昨天才請賴總統幫忙多找土地、讓台積電多蓋生產線，自己所有產能不夠，就那麼簡單。

魏哲家坦言，客戶只要做AI都來找我們，要求承諾一個很大的數字，我沒辦法，因為土地還有一些問題，好在賴總統答應可以幫忙，往後幾年會有10幾個生產線繼續投資，加上這一千億美金，如果照預計，還是不夠，當然要看對手怎麼做，何況現在兩個很好的對手都是客戶了，不會影響台灣投資，台灣要蓋的生產線還是不夠。