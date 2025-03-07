李孟諺回鍋行政院任顧問　黃國昌：無法接受卓內閣濫用國家名器

▲民眾黨立院團「獻給darling 感謝有妳」國際婦女節記者會。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

前交通部長李孟諺去年因被爆出婚外情請辭交通部長，時隔半年後被爆料回鍋行政院擔任有給職顧問，引發外界質疑。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（7日）說，「賴清德政府、卓榮泰內閣到底是以什麼樣的心態，在有關於重要的人事任命上？」難道只要是民進黨、只要是新潮流的，怎麼樣都沒有關係嗎？完全不顧人民感受，民眾黨是絕對沒有辦法認同卓內閣如此濫用國家名器。

黃國昌說，李孟諺所牽涉可能還不是只有私德的問題，在他行政院擔任要職的期間，他跟另外一個捲入弊案、遠東航空的張綱維彼此之間過從甚密的交往，「事實上，我在去年委員會時有公開質詢過，當時他是如何閃躲、沒有真的講實話，在立法院都有紀錄」。

「真的會讓大家沒有辦法接受、也會讓全體國人覺得憤怒的事情是，賴清德政府、卓榮泰內閣到底是以什麼樣的心態，在有關於重要的人事任命上？」黃國昌說，過去賴總統不管是在總統府資政或是國策顧問的聘用上，已經出現相當大的問題，飽受社會各界批評。

黃國昌直言，現在卓榮泰在任命顧問的時候，而且還是有給職顧問，可能還沒從過去行政院的顧問任命得到任何教訓。為什麼這樣講，有件事情大家可能忘了，im.B的弊案，當初跟im.B主嫌勾結、協助脫產的人叫陳振坤，他就是行政院的顧問。有這種捲入的弊案、不當官商往來的人士，產生這麼大的爭議，他自己當初也知道，不應該繼續在政府任職，結果沒想到鋒頭一過，轉身又變成有給職顧問。

「我只想請教卓榮泰院長，請問你把國家的名器當什麼？」黃國昌直言，難道只要是民進黨、只要是新潮流的，怎麼樣都沒有關係嗎？完全不顧人民感受，民眾黨的立場，是絕對沒有辦法認同卓榮泰內閣如此濫用國家名器。