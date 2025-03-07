確定了！總預算、財劃法覆議日期出爐　採藍白版本12日表決

▲立法院表決覆議案時程。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於「今年度中央政府總預算案」及「財政收支劃分法」覆議案，民進黨團主張3月12日之前完成，兩個案子各別需2天處理，但國民黨團、民眾黨團認為應各花1天，今（7日）立法院會表決處理，對於民進黨團提案，現場109位委員，贊成51位、反對58位，對於民眾黨團、國民黨團提案，贊成58位、反對51位，最後採用藍白版本，3月11日行政院長卓榮泰來立法院詢答，3月12日表決。

日前立院朝野協商覆議案議程，民進黨團總召柯建銘認為，保險起見在3月12號之前完成，「我們絕對不會用任何小手段來阻礙這個程序進行」，兩案應該要花4天處理、1案2天，若在野黨團不同意，那就去院會表決。而國民黨團、民眾黨團則認為議程時間較趕，一案花1天，共2天處理即可。

覆議案的部分，藍、白黨團主張，3月11日行政院長卓榮泰來立法院詢答、報告，依照政黨比例，藍綠白立委各派7位、6位和1位，個別質詢時間15分鐘，並在3月12日表決。

因今日總質詢取消，立法院長韓國瑜也列席的行政院正副院長、部會閣員返回，韓國瑜表示，本次會議不進行施政方針報告質詢，謝謝卓榮泰及所有閣員依原議事草案列席院會，請各位院長、閣員返回。

