賴清德拉魏哲家開記者會　傅崐萁轟：把國人當白癡

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

台積電將對美國再投資1000億美元，總統賴清德與台積電董事長魏哲家6日一起召開記者會，強調去美國投資，是因為美國客戶需求加大，在台灣11座生產線的計畫不會變。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（7）日表示，昨天的記者會，賴清德公然睜眼說瞎話，台積電離開對台灣整個空洞化，把台積電變成美積電，把國人當白癡嗎？

傅崐萁指出，昨天記者會公然睜眼說瞎話，說台積電到美國去擴展台灣實力，完全沒影響，因為客戶在美國，請問台積電成立到現在，40年當中，客戶一直在美國，為什麼現在才要再投資1650億美金？

傅崐萁提到，晶片體積非常小，運輸過程不會造成成本增加，但是到美國投資，人才難找，薪資高，整體抬高台積電成本，在台灣有優秀工程師，素質非常高端，台積電到美國還能維持良率98%嗎？

傅崐萁表示，台積電這次不只投資，帶走多少人才，台積電一年產值高達2兆，加起來是天文數字，離開後在地繳稅、薪資、人才流失，對台灣整個空洞化，賴清德還壓著魏哲家開欺騙國人的荒謬記者會。韓國三星有出走嗎？台灣還沒有壓力，就把台積電賣掉，把台積電變成美積電，把國人當白癡嗎？看看川普要求台灣10%GDP做國防預算，請問中華民國受得了嗎？台灣如何沉淪，賴清德看看韓國怎麼挺直腰桿，美國還在援助韓國，台灣還剩下什麼，這次出賣護國神山過程中，完全沒有得到美國承諾。

傅崐萁說，台美貿易逆差不是靠軍購，是台灣要防衛自己，跟美國採購物資，不是軍購，戳破賴清德謊言，不要以為大家看不懂英文。荒腔走板的民進黨政府，怎麼糟蹋台灣，他深刻表達譴責，台積電變成美積電，要把全世界高端製程帶去美國，美國擁有40%晶片製程在美國生產，根本已無所畏懼。

