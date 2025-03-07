「這樣躺著很難看」被婆婆回嗆　碩士媳竟甩她耳光+砸椅害掛彩

▲1名擁碩士學歷的媳婦失控掌摑婆婆耳光再砸板凳遭判刑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名擁有碩士學歷的媳婦，因見婆婆在客廳躺沙發休息，不滿地說：「妳這樣躺著很難看」，婆婆則回：「又沒要妳看」，沒想到這句話激怒媳婦，竟怒摑耳光、再持板凳砸向婆婆，導致臉部紅腫、手腳挫傷。婆婆憤而報警提告，士林地院審理後，依傷害罪判拘役50日，可易科罰金。

據了解，婆媳長期相處不睦，案發當日，媳婦見婆婆躺沙發，語帶不滿批評「難看」，婆婆回嘴後，媳婦情緒失控，當場摔電話機，隨後衝上前猛甩兩記耳光。婆婆驚嚇起身，卻被媳婦抓起板凳砸向手腳，導致左手背擦傷、左膝與小腿挫傷。

孫女聽見爭吵與巨響，趕緊通知爸爸下樓，兒子見母親手流血、臉紅腫，褲管下瘀青，正準備帶她就醫，媳婦卻反報警指控丈夫違反保護令。警方抵達後，確認婆婆傷勢明顯，建議送醫驗傷。

媳婦挨告後，辯稱僅摔東西，未動手打人，但婆婆的傷勢、家人證詞及警方密錄器畫面均與她的供詞不符。法院認為，被告擁有碩士學歷，應具備理性處理衝突的能力，卻以暴力解決爭執，且未悔過、無和解意願，最終依傷害罪判拘役50日，可折算罰金1日1,000元，全案仍可上訴。