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藍營罷綠一階連署全敗　黃智賢：冒名大量死人真丟臉

▲媒體人黃智賢呼籲，藍營面對大罷免應謙卑應對，而非把罷團皆打成「綠營側翼」。（資料照／記者黃克翔攝）

▲媒體人黃智賢呼籲，藍營面對大罷免應謙卑應對，而非把罷團皆打成「綠營側翼」。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

為反制大罷免潮，國民黨也相繼針對綠營民代提出罷免行動，然而，罷免綠民代的第一階段合格率卻掛零，甚至頻傳「死人連署」。對此，媒體人黃智賢昨（6日）表示，真正丟臉的不是罷藍委與罷綠的合格率呈現32：0，而是大量的死人被冒名，她則認為，藍營現下最好的對策，是謙卑地回應與對話，而不是把所有的罷團都打為「綠營側翼」。

黃智賢提到，早在2024年大選一結束，她就不斷示警、不斷警告國民黨，不要錯誤解讀立法院席次的民意，她表示，自己雖然不會期待國民黨能懂，但，該說的話，總要說。

黃智賢指出，目前國民黨被罷立委有32位第一階段通過，國民黨則提出對綠委「以罷制罷」，孰料，第一階段通過的人數卻是零，這樣的結果，恐怕連對手都大吃一驚。

趙少康日前也跳出來痛罵國民黨丟臉，黃智賢點出，為了不輸這口氣，國民黨開始認真出來擺攤連署，拼命要衝過第一階段，不過，她認為，趙少康其實錯了。

黃智賢說明，32比0，只是表面沒面子，是一系列作為的結果，這場大罷免攻防裡，真正丟臉的，卻不是32：0。「國民黨發動罷免民進黨立委這件事，真正丟臉的，是大量的死人被冒名連署，跟鉅量的不合格率，甚至連領銜人，都說自己被冒名。」

為此，黃智賢直言，這種造假與沒有誠信，讓國民黨信譽掃地，假冒簽名，是何等嚴重的事，牽涉民刑法的犯罪行為，國民黨竟連對社會道歉都沒有，甚至一副理所當然的樣子。

黃智賢直指，國民黨一副自己只是太匆忙，所以造假技術不好而已，這才是真正丟臉的事，此外，面對民團發起罷免，為了面子而罷免，或是為了反制而罷免，是無法正確解決，藍委被罷免的危機。

黃智賢分析，國民黨的對策，是頭痛醫腳，因為，沒有找到痛點，就不會得到解方，國民黨一直定調，罷免是民進黨操縱的陰謀，無法認知到，這場大罷免的源頭，是國民黨一年來，在立法院的作為。

然而黃智賢強調，國民黨在立法院的優勢，理應是要用來爭取人民的大利，人民從一個又一個法案中，建立對自己的信任與安全感，以國民黨過去的執政經驗，把「監督制衡」玩得漂亮，照理講，並不難。

黃智賢細數，國民黨擁有超過2/3的縣市長跟地方議會，又在立法院有主導權，實際上，卻把立法院，玩成一個屎盆子，而且怎麼勸，怎麼講，都沒有用。

黃智賢進一步表示，從傅崐萁當選總召，跟著黃國昌，大玩立法院擴權法案，激出了青鳥行動，之後的財劃法、憲訴法、選罷法修法、預算審查等，一次次激怒中間選民跟年輕人。

至於，國民黨到底為什麼要做這些事？黃智賢感慨地說，除了帶頭者，大概沒有人知道，她質疑，難道，國民黨真的以為，毫無邏輯理由，地圖砲式地胡亂刪凍預算，是在懲罰民進黨?可以困住賴清德？

黃智賢斷言，罷免的柴火，從一開始到現在，就是國民黨自己添旺的，無論是從對柯文哲貪腐弊案的護航，到各自立委的言行或道德問題，到對80歲老師抗議的應對。

黃智賢再指，甚或是以黨中央身分，公布罷團人士的個資，以地方執政的行政權對罷團的「類查水表」作為族繁不及備載。

不管最終結果如何，黃智賢提醒，國民黨總要從社會的反應，找到原因，任何政黨，都必須有反省與不斷進化的能力，畢竟，如果國民黨做得好，那現在立委為什麼會陷入危機？為什麼除了同溫層以外，無法爭取中間跟年輕人的支持?

黃智賢表示，國民黨一直以為，只要配合柯文哲跟黃國昌，就可以有年輕票，錯誤地以藍白合為行動前提，不論是非，只講權謀，終於，既成功養大柯文哲，也失去2024，更重要的是，失去跟台灣社會對話，回應社會需求的機會。

最後，黃智賢呼籲，面對這30幾個罷團，國民黨最好的對策，是謙卑的回應與對話，或說服，或化解，而不是打為「綠營側翼」，何況，台灣40歲以下的年輕人，本來就已經幾乎百分百認為，台灣是一個國家了，國民黨也是共業的一部分。

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