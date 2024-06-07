黃仁勳如搖滾巨星！BBC關注「仁來瘋」　招牌皮衣藏魅力關鍵

▲ 外媒關注「仁來瘋」現象。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起「仁來瘋」（Jensanity），外媒稱他宛如搖滾巨星，所到之處吸引大批粉絲搶著自拍、要求簽名，而專家分析，他招牌的皮夾克便是他親民魅力的重要關鍵。

英國廣播公司（BBC）報導，黃仁勳訪台期間充分展現搖滾巨星般的地位，除應無數粉絲要求合照之外，甚至有一名女性要求他在胸口上簽名，位置就在乳溝下方。

Meta執行長祖克伯曾形容黃仁勳「就像泰勒絲，不過是科技界的」，科技分析師奧唐納（Bob O'Donnell）也表示，「他真的被當成搖滾明星。輝達上一場在聖荷西的大型會議辦在體育場，那裡被人群塞滿，還有進不去的人排成長長隊伍，就像搖滾演唱會」，「這次他在台灣一座體育場館演講，我都開玩笑說他正在開競技場巡演。」

▲ 黃仁勳遇女粉絲挺胸求簽名。（圖／翻攝游庭皓的財經皓角）

黃仁勳公開亮相時總穿著招牌的皮夾克，輝達發言人稱他愛穿皮衣已有20多年，近期的新歡是一件售價近9000美元的Tom Ford仿蜥蜴壓紋款式，即使到訪新加坡等熱帶國家也不脫下。

時尚造型師墨菲（Sera Murphy）說明，皮夾克可以展現一種優勢，代表願意打破常規、與眾不同、挑戰現狀的態度，而黃仁勳的招牌風格更賦予他一種隨興且平易近人的能量。

事實上，許多知名科技公司執行長都有自己的一套招牌穿搭。蘋果公司（Apple）已故創始人賈伯斯總是穿著黑色高領毛衣，搭配牛仔褲和運動鞋；祖克伯則是出名愛穿素色毛衣和高檔T恤，去年還曾PO出和黃仁勳交換外套的照片。

墨菲分析，面對反覆無常又難以預測的市場，「穿著一貫」有助企業家營造穩重形象，「人們需要領導者的一貫性」，讓事情變得可以預測。

奧唐納認為，黃仁勳將繼續在世界各地的活動上露面，「科技會議上所有人都希望他上台，他也很樂意配合。他讓自己無所不在，把自己定位成生成式AI代表性人物。」