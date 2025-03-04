凌濤視訊露鳥「想看硬的呀？」　鹹濕對話曝

▲凌濤（右）是國民黨主席朱立倫的愛將，還曾是國民黨最年輕的文傳會主委，現為桃園市議員。左為桃園市長張善政。（翻攝自凌濤粉絲專頁）



圖文／鏡週刊

國民黨桃園市議員凌濤，遭爆涉性騷擾及對婚姻不忠，竟背著妻子傳私密影像給他人還向對方索色照！本刊調查，爆料人F是在2014年與當時服替代役的凌濤認識，曾短暫互動約2個月，凌濤退伍後，2人約在台北吃過一次飯，自此未再碰過面；未料，2017年4月10日，人在美國康乃爾大學攻讀公共行政法學碩士的凌濤，突然用臉書帳號傳訊給F，聊一聊就自己開視訊，畫面中凌濤光著褲子露出下體，接著又傳了一張露鳥照，讓F相當震驚。

無預警看見凌濤私密處的F，只好「打哈哈」應付凌濤，還反問：「現在還在醉？」並告訴對方：「你下次喝到爛醉再打給我XD我全程錄影，開玩笑啦，怎麼可能錄。」試圖暗示這樣的行為，對已踏入政壇的凌濤非常不妥。

▲凌濤酒後以「那邊、嘿嘿」暗示Ｆ回傳私密照，還以「我也給你看」想說服對方。（當事人提供）

▲凌濤酒後以「那邊、嘿嘿」暗示F回傳私密照，還以「我也給你看」想說服對方。（當事人提供）

根據F提供的截圖，凌濤是在美國當地時間凌晨3點私訊F，酒過三巡的他問F：「哈，你要嗎？」一頭霧水的F反問：「要蝦米？」凌濤表明想視訊，F只好回以「我在上班啦」搪塞。想看視訊遭拒，凌濤隨後再傳訊：「那邊，嘿嘿」，示意要看F私密照，F一時間沒意會過來，又問：「什麼那邊！」直到凌濤曖昧地傳了「嘿嘿」，F才回：「蝦米？！你說下面的照片？！」並訝異地問他：「怎麼會對下面有興趣哈！」凌濤則稱：「只是好玩哈哈。」

為了敷衍凌濤，F還告訴他：「等你回來啊，哈，等你回來給你看啊～」但凌濤鍥而不捨地要求「現在看啊，可嗎」，不堪其擾的F只好隨便回傳一句：「給你其他〇〇的看」，希望凌濤就此打住，但一頭熱的凌濤仍不放棄，說：「我也給你看」，試圖說服F回傳私密照，之後又傳了一張自己的下體照，但終究未獲F回傳搭理。

▲凌濤酒後以「那邊、嘿嘿」暗示Ｆ回傳私密照，還以「我也給你看」想說服對方。（當事人提供）

▲凌濤背著妻子用IG與人色聊，有次正屆妻子臨盆，聊完孩子性別後竟馬上索取對方私密照。（當事人提供）

凌濤傳送私密影像的次數不只一次。2018年1月30日，他改用Instagram個人帳號傳訊息給F，根據F提供本刊的對話截圖，這次凌濤小心翼翼地傳送一張附有炸彈圖示、只能查看一次的IG限時照片，F點開來一看，竟又是下體照，收到照片的F馬上回傳觀後感：「我以為是硬的，哈哈哈！」凌濤先回一張笑臉貼圖，接著問：「你想看硬的呀？」

此時尷尬的F並未回應，而以「哈哈哈」3個字帶過，接著繞開話題說：「你有時候讓我覺得你是〇〇欸。」凌濤則回：「蛤，應該不是？XD但這樣傳很刺激哈哈」，接著又繼續向F討要私密照，但遭F以「我在外面啦」婉拒，讓凌濤失望地回傳：「哭哭，好，你忙。」2人即結束對話。對照凌濤該次傳私照時，老婆正屆臨盆，讓F對凌濤更為不齒。

▲凌濤以IG傳送限時照片，點開竟是露鳥照，還被對方虧「我以為是硬的」。（當事人提供）

▲凌濤私訊露鳥照並直言「這樣傳很刺激」，還向對方討要私密照卻遭拒。（當事人提供）

之後，新冠疫情期間、2021年某日，F的Telegram社群軟體，突然出現一則陌生人的「閱後即焚」訊息。F告訴本刊記者，訊息點開後，居然又是一張下體照，但沒表明是誰，讓F氣得回問：「他X的你是誰，隨便丟一個屌照來！」對方只回：「你不覺得這樣很好玩嗎？」因Telegram綁定手機號碼，F以該號碼查閱自己的電話簿才發現，竟是凌濤的手機，讓F再次傻眼。

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