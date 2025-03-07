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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德偕魏哲家開記者會　國民黨：台積電無奈當賴政府遮羞布

▲▼總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）

記者崔至雲／台北報導

台積電擴大對美投資，引發外界討論，總統賴清德與台積電董事長魏哲家6日召開記者會，說明台積電對美投資案。對此，國民黨中央指出，這場記者會讓人感覺，台積電是在無奈地為賴清德政府的無能當遮羞布。在美國，台積電正面臨關稅壓力；回到台灣，卻只能配合賴清德政府舉辦一場毫無實質內容的「三無記者會」。

國民黨指出，賴清德政府面對台積電的困境，卻顯得毫無作為。整場記者會中，民眾只看到台積電表達全球布局的無奈，卻未見賴清德針對民眾關切的三大核心問題做出回應。

國民黨續指，一、賴清德無力或不想回答台積電上下游供應鏈是否外移？台積電供應鏈長期為台灣創造巨大經濟價值，涵蓋矽晶圓、製程化學品、黃光製程材料等，從原材料到封測帶動台灣產值１兆8000億以上，更創造27萬個供應鏈就業機會，無不深刻影響台灣社會。若台積電在台灣的晶片製造仰賴相關產業鏈，而美國未來要求這些供應鏈隨之遷移，台灣經濟將面臨重大衝擊。然而，記者會上，賴清德政府僅以空洞言辭敷衍，未能說明如何防止台積電供應鏈外移的具體對策。

二、台積電對美談判的事前協助，賴清德做了什麼？川普政府曾揚言對台灣晶片課徵100%關稅，許多有識之士均建議政府應提供台積電國際談判人才與資源協助。這是台灣必須正視的現實挑戰。然而，經濟部長郭智輝過去卻展現「謎之自信」，僅樂觀喊話，卻不見賴清德政府在國際談判中提供任何實質支援的具體作為。

三、半導體供應鏈外移，「矽盾」如何維持？賴清德開始思考了嗎？台積電是台灣長期培育的核心企業，其半導體產業以「矽盾」之姿，讓台灣在國際間擁有舉足輕重的地位，並獲得各國保障。然而，若台積電及其供應鏈外移，台灣未來的「護國神山」何在？這是賴政府沒有回應的國安問題。

「負責任的政府應解套台積電，而非讓台積電解套政府」，國民黨指出，一個有擔當的政府，應主動協助台積電化解困境，而非讓台積電為政府的無能背書。一個稱職的總統，應正視台積電的難題並提出解方，而非讓企業獨自承擔壓力。民進黨政府卻在關鍵時刻顯露無能，國民黨誠盼執政當局能亡羊補牢，開始思考如何持續讓半導體產業在台灣永續茁壯。
 

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