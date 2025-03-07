被問台積電變美積電　顧立雄愣住回一句：這要問國防部喔？

▲國防部長顧立雄 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（7日）率部會閣員赴立院，國防部長顧立雄會前接受媒體聯訪，對於美國喊話國防預算應佔GDP10%，顧立雄表示，現在就是遵照賴清德總統指示，依照防衛作戰實際需要與國家的財政預度，盡量達到3%的目標。有媒體追問，在野黨憂心台積電變美積電？顧立雄反問，這個要問國防部喔？他也表示，台積電赴美是壯大台灣，而不是削弱台灣。

至於對美軍購是否持續增加？顧立雄表示，相關武器裝備採購都是依據防衛作戰實際需要，進行籌購武器時，從來沒有感覺到美方是故意塞一些我們防衛作戰不需要的武器，大家都是共同討論。

顧立雄指出，如何建構能有力嚇阻的設備跟實戰化訓練，台美雙方有共同利益，以實力嚇阻戰爭發生，相關籌購武器都是為了維持台海和平穩定，避免戰爭發生。

至於美國喊出國防預算應佔GDP10%？顧立雄表示，現在就是遵照賴清德總統指示，依照防衛作戰實際需要與國家的財政預度，盡量達到3%的目標，也不是只有武器採購，也會透過各種管道籌獲，而且是如果說快速可以取得、近幾年可以立即籌獲，我們研究編列處預算方式來進行，現在考量整個國家安全角度跟財政，會做詳細規劃。

顧立雄強調，依照賴清德以三軍統帥身分的政策指示，就以這個目標來進行，以後當然還要再依相關敵情威脅情況跟實際需要，來進行規劃。

也有媒體詢問，在野黨質疑台積電將變美積電？顧立雄反問，這個要問國防部喔？他也表示，昨天記者會上，賴清德總統跟魏哲家董事長已經詳盡說明，台積電赴美是壯大台灣，而不是削弱台灣。