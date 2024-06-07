　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逆騎電動平衡車吃泡麵！自豪「1心可2用」畫面曝　三寶恐罰3600

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區一名男子昨（6）日在永安路上逆向騎乘電動平衡車，一邊還泡麵耍帥，在路上來回還向路人自誇「一心可以二用」耍帥，路人則回「好危險喔」，影片被PO網後，網友則紛紛開罵。桃園警方指出，經檢視影片內容，民眾於道路上違規使用個人行動器具已違反道路交通管理處罰條例規定，可處最高3600元罰鍰，籲請民眾勿違規使用個人行動器具以免受罰。

▲桃園市一名男子昨天在桃園區永安路上腳踩電動平衡車還吃泡麵耍帥。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲桃園市一名男子昨天在桃園區永安路上腳踩電動平衡車還吃泡麵耍帥。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

臉書《社會事新聞影音》有網友上傳一段影片，一名男子昨天上午在桃園區永安路上逆向騎乘踩著電動平衡車，手持泡麵邊騎邊吃，在路上逆向來回耍帥還向路人自豪說「一心可以二用」，路人則回稱「好危險哦」。

▲桃園市一名男子昨天在桃園區永安路上腳踩電動平衡車還吃泡麵，還自豪「一心可以二用」。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲桃園市一名男子昨天在桃園區永安路上腳踩電動平衡車還吃泡麵，還自豪「一心可以二用」。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

桃園警方表示，經檢視該影片內容，民眾於道路上違規使用個人行動器具已違反道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，可處新台幣1200元以上3600元以下之罰鍰，警方將依規定進行舉發，警方呼籲民眾切勿違規使用個人行動器具，以免受罰。

 【更多新聞】

男大生酒後遭硬上「屁股痛痛的」怒提告　噁學長判刑3年2月

貨車國2冒煙「剛停路肩狂竄大火」　水箱過熱釀禍...恐怖畫面曝

幼獅工業區火警！超跑消防車「美洲豹」加入搶救...超狂配備曝

 

 

ET快訊
張宇赴靈堂弔唁　擁抱邱瓈寬
高雄14歲棒球員被操死！　2教練慘了
特斯拉墜橋1死！7000顆鋰電池狂燒　「急建水池」浸泡滅火
快訊／海豹出沒基隆外海！　呆萌探頭打招呼
持有9年多　轉售慘賠4千萬
《2天1夜》人事大地震！　粉絲喊：太傷心了
快訊／雨彈來襲！　11縣市大雨特報
獨／麻將打2天！　「2索變3索」險失明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北捷雨傘男追打女乘客！她驚逃急喊救命　眾人壓制下車畫面曝

內湖三總收死亡威脅！　男狂call怒喊：我要殺你們...衝動下場曝

14歲棒球員頂高溫「折返跑千米」…中暑搶救12天不治！2教練判刑

德國男逾期居留4年…藏新北淡水當酒保　包裡有大麻和搖頭丸

受大雨影響…花蓮玉里高寮便橋「東側遭掏空」！緊急封閉搶修中

自認被甩「男還另結新歡」醋女怒潑汽油被警逮捕　身上沒帶賴打　

口袋戰術奏效！酒駕男逆逃沒用　猶豫半天決定拒測...吞18萬罰單

新北林口公寓大火！勇消救出73歲嬤　臉手20 %燒傷急送醫

小情侶衝畢典卻進開刀房！雙載趕路撞車...18歲女手骨折男4肢全斷

快訊／義大世界前水泥車撞機車　31歲女騎士當場失去呼吸心跳

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

北捷雨傘男追打女乘客！她驚逃急喊救命　眾人壓制下車畫面曝

內湖三總收死亡威脅！　男狂call怒喊：我要殺你們...衝動下場曝

14歲棒球員頂高溫「折返跑千米」…中暑搶救12天不治！2教練判刑

德國男逾期居留4年…藏新北淡水當酒保　包裡有大麻和搖頭丸

受大雨影響…花蓮玉里高寮便橋「東側遭掏空」！緊急封閉搶修中

自認被甩「男還另結新歡」醋女怒潑汽油被警逮捕　身上沒帶賴打　

口袋戰術奏效！酒駕男逆逃沒用　猶豫半天決定拒測...吞18萬罰單

新北林口公寓大火！勇消救出73歲嬤　臉手20 %燒傷急送醫

小情侶衝畢典卻進開刀房！雙載趕路撞車...18歲女手骨折男4肢全斷

快訊／義大世界前水泥車撞機車　31歲女騎士當場失去呼吸心跳

高雄最新海港風格飯店7月試營運　有美髮沙龍、空中酒吧

北捷雨傘男追打女乘客！她驚逃急喊救命　眾人壓制下車畫面曝

陽明守護生物多樣性　船舶減速護藍鯨、支持珊瑚復育

中職新人測試會130人報名　大專3名日籍球員、2位高中畢業生　

郭智輝核能立場引關注　綠黨團重申3主張：非核家園不會改變

建管單位缺人！業界人士： 審查流於形式，你敢住這種房子？

內湖三總收死亡威脅！　男狂call怒喊：我要殺你們...衝動下場曝

大咖歌手現身弔唁！　不捨邱瓈寬喪母獻擁抱：這是必經過程

玉山盃／跟柯敬賢同場開轟　新北市蔡琞傑輸球嘆可惜：下次討回來

賴清德引「排球少年」名言　勉勵畢業生「展翅翱翔」

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

小情侶衝畢典出事　 機車雙載撞飛躺地

唐治平工作所得全給媽媽！房東：他很孝順

快訊／特斯拉衝出國道墜橋！男噴飛不治

「蘿拉同名」裁定公告曝　和潤：不便透露

墜橋特斯拉7千顆鋰電池狂燒　消防造水池滅火

2歲男童趴伏蓄水池溺斃　粗心媽曝原因

肇事原因曝！特斯拉Model Y「噴飛斷兩截 」1死1傷

宜蘭男持刀「隨機割喉」2路人！下場出爐

即／北市母女「屋內輕生」家人開門嚇傻

即／台南永康住商大樓女子墜樓！頭顱破裂當場死亡

即／晟德藥廠疑2次內線交易　約談前董座1家3口

士兵泳渡基隆河失聯　搜尋58小時找到遺體

特斯拉國1墜橋　1男噴飛無心跳

更多熱門

相關新聞

醉駕逆向酒測值1.2　泥醉男竟向警討酒喝

醉駕逆向酒測值1.2　泥醉男竟向警討酒喝

台中市47歲陳姓男子日前和友人喝酒喝到通宵，仍強行開小貨車回家，一路逆向行駛，且左偏右移，相當危險，被警方攔下後，醉言醉語，一度連吹氣力氣都沒有，後來用力一吹，酒測值高達1.2mg/l，沒想到被帶回派出所，忘了自己為何在此，竟向員警討酒「我要喝酒」，令人又好氣又好笑。

北市女白天酒駕！逆向蛇行擊落騎士

北市女白天酒駕！逆向蛇行擊落騎士

過年逆向超速釀1死酒測值驚人　新北院國民法官判酒駕男11年創新高

過年逆向超速釀1死酒測值驚人　新北院國民法官判酒駕男11年創新高

女駕駛逆撞聯結車畫面曝　他怒噴：白癡阿

女駕駛逆撞聯結車畫面曝　他怒噴：白癡阿

飼料車逆向撞店家卡牆柱！休旅車屁股遭撞爛

飼料車逆向撞店家卡牆柱！休旅車屁股遭撞爛

關鍵字：

耍帥男電動平衡車逆向吃泡麵桃園警方

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

蔡阿嘎「5月2日」貼文有玄機！　網瘋猜背後原因

小情侶衝畢典出事　 機車雙載撞飛躺地

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面