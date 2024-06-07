逆騎電動平衡車吃泡麵！自豪「1心可2用」畫面曝　三寶恐罰3600

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區一名男子昨（6）日在永安路上逆向騎乘電動平衡車，一邊還泡麵耍帥，在路上來回還向路人自誇「一心可以二用」耍帥，路人則回「好危險喔」，影片被PO網後，網友則紛紛開罵。桃園警方指出，經檢視影片內容，民眾於道路上違規使用個人行動器具已違反道路交通管理處罰條例規定，可處最高3600元罰鍰，籲請民眾勿違規使用個人行動器具以免受罰。

▲桃園市一名男子昨天在桃園區永安路上腳踩電動平衡車還吃泡麵耍帥。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

臉書《社會事新聞影音》有網友上傳一段影片，一名男子昨天上午在桃園區永安路上逆向騎乘踩著電動平衡車，手持泡麵邊騎邊吃，在路上逆向來回耍帥還向路人自豪說「一心可以二用」，路人則回稱「好危險哦」。

▲桃園市一名男子昨天在桃園區永安路上腳踩電動平衡車還吃泡麵，還自豪「一心可以二用」。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

桃園警方表示，經檢視該影片內容，民眾於道路上違規使用個人行動器具已違反道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，可處新台幣1200元以上3600元以下之罰鍰，警方將依規定進行舉發，警方呼籲民眾切勿違規使用個人行動器具，以免受罰。