王鴻薇點名賴清德喪事喜辦！淚看他歡送台積電　對台3影響全未交代

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記者趙蔡州／綜合報導

台積電加碼投資美國引發關注，總統賴清德6日會同台積電董事長魏哲家召開記者會，他表示，在世界集結尖端科技，迎向下一階段繁榮昌盛的舞台之際，來自台灣的台積電扮演關鍵角色，令人感動。對此，國民黨立委王鴻薇不但抨擊賴是「喪事喜辦」，更質疑台積電出走對台灣的影響，賴清德完全沒有交代。

賴清德6日在記者會上表示，台積電魏哲家董事長，在美國白宮、在全世界面前宣布，台積電將透過這項政策案，來為下一個世代人工智慧和其他前瞻應用作出貢獻，也因為台積電的積極投入，未來人類的科技生活將可以獲得實現，這是台積電的時刻，也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻。

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／ETtoday新聞雲直播）

他在看了魏哲家董事長和川普總統的記者會影片後，不自覺的想起1921年蔣渭水先生講的兩句話，「樂為世界人」、「台灣名譽馨」，這兩句話充分傳達百年前這個世代，希望「走進世界，得到世界肯定」的夢想。

他說，百年後的今天，在全世界集結所有尖端科技，迎向下一階段繁榮昌盛的舞台之際，可以看見來自台灣的台積電扮演關鍵角色，令人感動，也讓台灣成為世界的台灣，一圓百年前世代的夢想，也無怪乎許多人看了記者會後，都表達這是台灣的驕傲，這個當然是台積電的成就，也是台灣共同的驕傲。

針對在美國加碼投資1000億美元，魏哲家強調，在美國擴展原因非常簡單就是客戶的需求，在台灣今年就要蓋11個生產線，美國一千億不會影響台灣生產線前進，他5日才請賴總統幫忙多找土地，不會影響台積電在台灣的投資，台灣要蓋的生產線還是不夠，台灣的計劃不但不會受影響，還要加速進行。

對此，國民黨立委王鴻薇6日在臉書表示，大家6日淚看賴清德歡送台積電，「台積電出走國人有多焦慮，大家不是來看你歡送台積電喪事喜辦的，3個問題沒有半個給了國人交代，台灣安全承諾在哪裡？台灣免於貿易戰嗎？台灣半導體優勢在哪裡？」

民眾黨也質疑，對於人民共同的疑問，「台灣關鍵技術會不會外移、會不會喪失競爭優勢」、「台灣能換取美方任何實質承諾，例如軍事安全實質保證」等，這些賴清德總統都沒有回答，一如往常的空話連發，整篇致詞稿空泛至極，更加深了人民的焦慮與疑問。

民眾黨直言，賴總統這次不該把台灣競爭優勢即將流失，以及國安籌碼喪失的危機，都片面美化為世界對台灣的肯定，更不該在川普頻頻出手時，讓台積電赴美投資、對台增關稅、國防預算增加，被美國各個擊破，「賴清德毫無談判策略與角色，沒能力也沒勇氣上牌桌，早晚會把台灣的好牌與籌碼，變成一場空」。