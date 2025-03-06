稅收超徵普發現金？　行政院曝法定用途：擴大人民照顧正面態度研議

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

我國去年稅收實徵數創新高，國民黨主張全民普發現金1萬元，還稱要將還稅於民法制化。對此，行政院發言人李慧芝今（6日）說，歲計賸餘的使用方式都是按照《預算法》規定使用，一定要優先還債、減少舉債數，另外也可以透過編列特別預算方式擴大國家投資跟對人民照顧，這部分院長也有提到，政院都是秉持正面態度持續研議中。

國民黨立委林德福日前質詢時指出，去年稅收超徵5283億元，若這筆資金無法有效運用於還債、健保、勞保及公務員退撫基金，就應該全民共享。當時卓榮泰回應，了解委員的講法，「我們朝這個方向來走」。

另外，國民黨團也主張，要在本會期制訂《稅收超徵全民共享發放現金特別條例》，普發現金1萬元，並推動《預算法》修法，將還稅於民、普發現金法制化。

針對國民黨團指去年稅收超徵，要透過法制化方式把超徵的部分還稅於民，行政院發言人李慧芝說明，「並不是超徵，是稅收超出原本預算數」，金額跟一般大家在網路上看到的5000多億是有落差的，因為這5000多億中有很大一部分要分給地方政府、基金。

李慧芝強調，對於超出預算數的收入部分，要等到審計部最終的審計報告出來後，才會得知真正的歲計賸餘。

李慧芝提到，歲計賸餘的使用方式都是按照《預算法》規定使用，一定要優先還債、減少舉債數，另外也可以透過編列特別預算方式擴大國家投資跟對人民照顧，這部分院長也有提到，政院都是秉持正面態度持續研議中。

▲發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）