基隆警花鄭軒亘神似舒淇！溫柔執法融化民心　快打勤務衝鋒陷陣

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警第一分局忠二路派出所的女警鄭軒亘，因外貌酷似金馬獎影后舒淇，加上甜美的笑容和溫柔的語氣，深受當地居民喜愛。許多阿公阿嬤在接受她的幫助後，總會忍不住問一句「結婚沒？」爭相要為她介紹男朋友，讓鄭軒亘哭笑不得。她與派出所的柴犬「Q寶」一樣，成為所內的「嬌」點人物。

▲基隆甜美警花鄭軒亘神似舒淇成焦點 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



忠二路派出所的柴犬「Q寶」大約4年前被同仁帶到所內飼養，性格溫馴且愛撒嬌，日夜守護著派出所，跟著值班警員「輪值」。經過媒體報導後，吸引了不少外地遊客專程前來一探究竟，見到「Q寶」後紛紛讚嘆：「真的有柴犬，好可愛！」並爭相與牠合影。

警專37期畢業女警鄭軒亘，4年前來到忠二路派出所，與「Q寶」幾乎同時成為所內的亮點。她擁有白皙的皮膚和甜美的笑容，氣質出眾，外貌神似影星舒淇。每當有市民上門求助，她總是微笑以對，親切問候，讓原本怒氣沖沖的民眾瞬間消氣，被她的笑容融化。當地居民都知道派出所有一位溫柔的「警花」。

▲基隆甜美警花鄭軒亘與派出所柴犬「Q寶」，成為所內的「嬌」點人物 。

派出所長張畯盛笑稱，許多前來求助或報案的阿公阿嬤在得到鄭軒亘的幫助後，離開前總會問她「結婚沒？」得知她目前沒有心儀對象後，紛紛熱心要為她介紹男朋友。

張畯盛還提到，警察以往給人嚴肅的執法形象，但鄭軒亘個性溫柔且極具耐心，從警四年多來處理了許多為民服務和防詐騙的勤務，深受好評，同仁們都稱她為「派出所之花」。

張畯盛說，鄭軒亘不僅外表甜美、性格溫柔，在面對轄區鬥毆事件時，也能展現出巾幗不讓鬚眉的氣勢。她曾拿著辣椒水噴灑滋事份子，協助隨後趕到的男警壓制逮捕，贏得了同仁們的肯定與掌聲。

▲▼基隆女警鄭軒亘非常熱愛運動。（圖／女警鄭軒亘提供）