台積電赴美投資！　國民黨團5問賴清德：如此總統全民悲哀

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德今（6日）下午偕同台積電董事長魏哲家在總統府舉行記者會，說明台積電在美擴大投資1000億美元一事。國民黨立院黨團怒轟，賴清德把國恥、國家重大危機講成台灣的驕傲，中華民國有如此總統是全民悲哀。並五問賴清德，台積電出走後，美國對台灣安全承諾在哪裡？台灣可免於貿易戰、關稅戰？台灣半導體未來的優勢在哪裡？你的國安評估是什麼？國安對策是什麼？如果什麼都没有，那賴清德的治國方案，窮的只剩全台大罷免嗎？追殺在野黨？追殺在野政治人物嗎？

國民黨團指出，台積電在過程中未得到任何課稅豁免及投資補貼的具體承諾，政府在談判過程中亳無角色，美國政府把賴政府視為空氣。賴清德政府對美工作是徹頭徹尾的失敗，完全無法對國人交代。

國民黨團轟，賴清德坐視外國政府掏空台灣「護國矽盾」，全台高科技產業面臨空洞化危機，還以話術自我感覺良好，把國恥講成全球佈局多元投資，中華民國有如此總統，這才是全民的悲哀。

國民黨團說明，近年來，台積電已經在美國投資高達650億美元，如今又要再新增1000億美元投資赴美設廠，總共投資美國金額高達1650億美元，等於把台灣的外匯存底搬走30%。台積電對美投資金額高達1650億美元換算成台幣高達5.445兆元，等於是近二年的中央政府總預算金額。更嚴重的是，台積電出走在美設先進製程的1.6奈米廠，將帶動全台高科技產業供應鏈的大外移。未來台灣還剩下什麼？台灣未來要靠什麼促進產業升級及維繫台海安全？

國民黨團提到，台積電是台灣的護國神山，現在美國把全台最重要、最先進的高科技資產整批強迫輸出、強迫外移，當美國坐擁晶片技術及產能，中華民國在國際競爭及區域安全博奕中，我國還有什麼籌碼？這就是實實在在的出賣台灣，出賣台灣未來生存發展的空間。