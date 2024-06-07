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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜許願輝達落腳新北　蔣萬安先祝生日快樂：北市會積極爭取

▲▼蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

輝達執行長黃仁勳來台掀起旋風，還宣布要加碼投資台灣引發全台各縣市「瘋搶」對輝達招手，新北市長侯友宜甚至許下生日願望盼落腳新北。台北市長蔣萬安上午參加緯創進駐內湖地上權簽約案前受訪時，先笑說「祝侯市長生日快樂」，接著強調，台北市對於爭取輝達，會非常積極努力，也會展開雙臂竭誠歡迎各方民間優秀企業，進駐大力投資。

此次順利將「內湖區潭美段五小段21地號等4筆及35、35-1地號市有土地設定地上權案」標出，由緯創資通標下，未來是否會將此區打造成AI園區？蔣萬安說，很高興這兩塊基地能順利完成簽約，未來包括緯穎、緯創進駐可以帶來3500個工作機會以及創造非常高的產值，預估有8000億。

蔣萬安說，當然也會引進相關包括AI等相關科技，不只帶動整體城市繁榮、地方發展創造就業機會，都非常樂見。他也說，不只是今天的緯穎、緯創，包括大家很關注輝達、AMD或超微等，不管是國內國外的科技大廠或優秀企業，都大力歡迎來投資台北。

而近來各界關注輝達第二座研發中心選址，蔣萬安說，這都還沒有確定，台北市一直非常積極接洽跟爭取，台北整體區位條件等各方面優勢，包括整體生活機能、交通便捷，且匯聚最多最頂尖優秀的技術研發人才以及跨領域人才，都會持續積極努力爭取。

媒體追問，今天是新北市長侯友宜生日，他許的願望是爭取輝達落腳新北，搶他生日願望？蔣萬安笑說，先祝侯市長生日快樂，對於爭取包括輝達在內的各方投資，台北市都會非常努力，而且展開雙臂竭誠歡迎各方民間優秀企業進駐大力投資，一同參與各項市政建設。

另一方面，企業進駐開發後，內湖交通問題也再度浮上檯面，蔣萬安表示，一定會要求投資方提送交通影響評估報告進行詳盡審查，包括未來人流、車流對地方交通的衝擊跟影響，以及將採行的各項管理措施，分流上下班等等，這些一定都會嚴格審查，將這邊包括大內科園區整體對於周邊住戶的交通衝擊跟影響降到最低。

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