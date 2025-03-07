　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色警假藉辦案三度強吻15歲少女　堅稱「有感情」仍被休職10月

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲新北市新莊分局一名員警，利用職務之便強吻15歲少女，遭休職10月。（示意圖，非當事少女／免費圖庫Pixabay）

記者潘鳳威／新北報導

新北市新莊分局江姓員警，前年2至４月間，藉著承辦案件之便，三度在自家住處強吻當時年僅15歲的少女，江男事後遭起訴，但因賠償和解遭判刑1年，並緩刑4年定讞。新北市警局為自清將他移送懲戒法院審理，懲戒法院認為他「嚴重影響服務機關之信譽」，判決休職10月。江男上訴後，再遭懲戒法院駁回，維持原判。

判決指出，江男是新莊分局某派出所員警，因承辦案件，在2023年2月間認識當時只有15歲的少女。但江男把持不住，分別於當年2、3、4月，在江男家中的客廳、陽台等處，強吻少女。少女因屈服於江男承辦她案件之權勢，不敢反抗或拒絕，三次均讓江男得逞。

少女事後向學姐與外祖父說出此事，全案才曝光。江男遭提起公訴，一審新北地院認定江男犯下三個「成年人故意對少年犯對受監督之人利用權勢猥褻罪」，各處有期徒刑5月；合併宣告有期徒刑1年、得易科罰金36萬元。

江男上訴後，二審因江男賠償少女和解，最後維持相同刑度，但宣告緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，並接受12小時法治教育課程，禁止再接觸、聯絡與騷擾少女，全案定讞。

刑案部分定讞後，新北市警局把江男移送懲戒法院議處。懲戒法院審理後，認為江男「身為警察人員，未能恪遵職守，導致社會大眾對公務員產生負面印象及不信任感，嚴重影響服務機關之信譽」，但因他犯後坦承犯行，又賠償被害人，且完全支付完畢，顯見江男確有悔意，因此懲戒法院將他判處休職10個月。

但江男不服上訴，認為在2023年1月底後就沒有再負責少女的案件，且雖自身為警察，但並非少女監督、照顧之人，此次親吻行為是與少女因朋友關係產生情愫所致，且從少女在偵查時的供詞來看，她並沒有因為自己是警察而感到害怕或被迫屈服，不認為自己是利用職權猥褻少女，認為根據《公務員懲戒法》裁定他休職10個月的理由不夠充分。

懲戒法院近日裁定，江男要求撤銷並改判較輕的懲戒處分，理由不足。另外，本案的各項事實已經清楚，沒有進行言詞辯論的必要，因此駁回上訴，維持原判。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看
美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

22歲醫學生跑外送遭酒駕撞死　台中洗車工「無照還肇逃」涉3罪聲押

清華大一生校內墜樓身亡！　未發現遺書

快訊／五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面曝　消防員搶救中

沐樂管樂團哀悼雲云技術長：鳥爸，下輩子再一起演奏

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

22歲醫學生跑外送遭酒駕撞死　台中洗車工「無照還肇逃」涉3罪聲押

清華大一生校內墜樓身亡！　未發現遺書

快訊／五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面曝　消防員搶救中

沐樂管樂團哀悼雲云技術長：鳥爸，下輩子再一起演奏

沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了　醫示警

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

五桐號新聯名「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周！加碼送保養品+優惠券

周杰倫半路被攔下！　男子突唱Rap「老子九十七塊」天王全程聽完

古典歐洲手繪花草、六角形蜂巢護手霜！可愛又質感兼具的時髦配件

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

高雄流行音樂中心旁驚險車禍！　「車頭嚴重變形」轎車失控撞遊覽車

社會熱門新聞

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

醫學生跑Uber被撞死　酒駕肇逃男聲押

清華大一生校內墜樓身亡！

科技公司副總經理％％隔壁人妻！綠帽夫怒告

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

台中男醉倒路邊「背50萬現金」　身分曝光

才微笑謝技術長！負責人轉身怒砍死他

毒品交易衝突花蓮1男遭砍傷　警圍捕逮4嫌

男運毒案判刑　律師：柯建銘之子為何沒事？　

5人4hrs幹光5瓶威士忌　他暴斃

樂團悼雲云技術長：下輩子再一起演奏

更多熱門

相關新聞

台東飯店業者致贈警用裝備　感謝執勤辛勞

台東飯店業者致贈警用裝備　感謝執勤辛勞

為感謝警方維護金崙地區治安，台東縣大武警分局金崙派出所日前收到來自台東縣「金讚溫泉飯店」總經理溫承翰捐贈的警用執勤裝備，包括手電筒及探照燈，以表達對日夜守護民眾安全的員警們的敬意。

八里加油站前車禍　22歲女剛下班遭左轉車撞

八里加油站前車禍　22歲女剛下班遭左轉車撞

行員機警攔阻詐騙　警方及時制止婦人匯款

行員機警攔阻詐騙　警方及時制止婦人匯款

公園內裸露下體猥褻女童　屏東男被起訴

公園內裸露下體猥褻女童　屏東男被起訴

新北樹林路面突坍塌　工人遭活埋送醫不治

新北樹林路面突坍塌　工人遭活埋送醫不治

關鍵字：

警察強吻少女新北休職

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面