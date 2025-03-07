色警假藉辦案三度強吻15歲少女　堅稱「有感情」仍被休職10月

▲新北市新莊分局一名員警，利用職務之便強吻15歲少女，遭休職10月。（示意圖，非當事少女／免費圖庫Pixabay）

記者潘鳳威／新北報導

新北市新莊分局江姓員警，前年2至４月間，藉著承辦案件之便，三度在自家住處強吻當時年僅15歲的少女，江男事後遭起訴，但因賠償和解遭判刑1年，並緩刑4年定讞。新北市警局為自清將他移送懲戒法院審理，懲戒法院認為他「嚴重影響服務機關之信譽」，判決休職10月。江男上訴後，再遭懲戒法院駁回，維持原判。

判決指出，江男是新莊分局某派出所員警，因承辦案件，在2023年2月間認識當時只有15歲的少女。但江男把持不住，分別於當年2、3、4月，在江男家中的客廳、陽台等處，強吻少女。少女因屈服於江男承辦她案件之權勢，不敢反抗或拒絕，三次均讓江男得逞。

少女事後向學姐與外祖父說出此事，全案才曝光。江男遭提起公訴，一審新北地院認定江男犯下三個「成年人故意對少年犯對受監督之人利用權勢猥褻罪」，各處有期徒刑5月；合併宣告有期徒刑1年、得易科罰金36萬元。

江男上訴後，二審因江男賠償少女和解，最後維持相同刑度，但宣告緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，並接受12小時法治教育課程，禁止再接觸、聯絡與騷擾少女，全案定讞。

刑案部分定讞後，新北市警局把江男移送懲戒法院議處。懲戒法院審理後，認為江男「身為警察人員，未能恪遵職守，導致社會大眾對公務員產生負面印象及不信任感，嚴重影響服務機關之信譽」，但因他犯後坦承犯行，又賠償被害人，且完全支付完畢，顯見江男確有悔意，因此懲戒法院將他判處休職10個月。

但江男不服上訴，認為在2023年1月底後就沒有再負責少女的案件，且雖自身為警察，但並非少女監督、照顧之人，此次親吻行為是與少女因朋友關係產生情愫所致，且從少女在偵查時的供詞來看，她並沒有因為自己是警察而感到害怕或被迫屈服，不認為自己是利用職權猥褻少女，認為根據《公務員懲戒法》裁定他休職10個月的理由不夠充分。

懲戒法院近日裁定，江男要求撤銷並改判較輕的懲戒處分，理由不足。另外，本案的各項事實已經清楚，沒有進行言詞辯論的必要，因此駁回上訴，維持原判。