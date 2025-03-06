獨／陳佩琪明幫柯文哲申請外出奔喪　莊瑞雄今低調赴柯爸靈堂致意　

▲柯文哲的妻子陳佩琪、媽媽何瑞英。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案、政治獻金案，目前羈押禁見中。考量柯面臨喪父之痛，北院在2月底時裁定暫解禁見限制到柯爸柯承發3月10日告別式為止，至於柯能否在10日當天外出家祭？北所低調不談。據了解，柯妻陳佩琪將在7日下午正式幫柯申請外出，盼北所能基於人道考量讓柯盡最後的孝道。

柯文哲父親柯承發1月17日病逝，考量為人子女以及人倫關懷等，北院在日前裁准柯文哲自2月27日起解除禁見到3月10日父親告別式當天，柯的妻子陳佩琪近來每天上午都會前往北所會客探視柯。據轉述，柯文哲強烈傳達出希望能盡最後孝道、送別父親的願望，因此非常希望能在3月10日父親告別式當天外出奔喪。

依「受刑人及被告返家探視辦法」第5條第2項第1款規定，返家探視應於死者亡故日起至喪葬前2日（包含假日）提出申請。柯承發告別式為3月10日，柯文哲最後申請期限為3月8日，在此之前提出申請才有機會在告別式當天奔喪；即便8日是假日，所方仍會正常受理。

據了解，陳佩琪7日的會客時間將改到下午，並在與柯文哲會面完後，正式遞交柯外出奔喪的申請文件，盼望北所能基於人道考量理由，讓深陷囹圄的柯能送父親最後一程，圓滿為人子的最後孝道。

考量到羈押禁見的外出條件嚴謹，柯家人進來也不斷思考要在何時遞件申請才能完善柯文哲的願望，無非仍是擔憂遞件後核准的日期與期望不同。在經過幾次與北所的來回溝通後，才決定在明天申請，期盼北所能基於人倫關懷的考量核可申請條件。

另外，過去就與柯文哲關係不錯的民進黨立委莊瑞雄，今天也特地到新竹柯爸的靈堂致意。莊指出，自己的爸爸在2023年選舉期間過世，當時柯文哲百忙之中也抽空去拈香致意，今天特別來到新竹致意同時也慰問一下柯媽。莊也表達，雖然政治立場不同，但人情世事仍要顧及，願柯爸翱翔天際、一路安好。

▲莊瑞雄今低調赴將新竹柯文哲父親靈堂弔唁。（圖／讀者提供）