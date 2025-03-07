台積電變美積電？　他曝N-1政策：已確保最尖端技術跟產能留台灣

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／記者陳家祥攝)



記者杜冠霖／台北報導

台積電將加碼在美投資1000億美元，預計新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心。對於在野黨質疑台積電變美積電，董事長魏哲家昨（6日）也召開記者會解釋原委，並強調不影響在台計畫。綠委陳冠廷表示，台灣政府實施的N-1政策，海外投資的製程技術必須「落後最新製程一個世代」，已確保台積電最尖端的技術與最大規模的產能留在台灣，「就像一棵大樹，既要開枝散葉，也要根深蒂固。」

魏哲家日前與美國總統川普於白宮會面時，宣布將加碼在美投資1000億美元，預計新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心。魏哲家、總統賴清德昨（6日）也召開記者會，對於研發中心部分，魏哲家解釋，台灣有一萬人、我答應美國成立一千人團隊，是讓美國生產線繼續前進，不必每件事回到台灣請示，台灣計畫不會受影響，還要加速進行，自己也親自請賴清德幫忙。賴清德也當場允諾，政府一定極力協助台積電。

陳冠廷指出，企業全球佈局是跨國公司必須考量的策略，台積電的海外投資就像豐田汽車的全球化策略，不只是擴大市場，更是提升國際政治地位的關鍵一步。以豐田汽車為例，豐田成功融入美國市場後，美國政府不再視其為外來競爭對手，反而給予政策優惠。

陳冠廷認為，同樣地，台積電在美國建立生產據點，將促使美國政府更重視台灣的戰略價值，進一步強化台美半導體供應鏈的相互依賴，這不僅提升台灣在國際市場的競爭力，也讓台灣的晶片製造更具全球影響力。

針對台積電海外投資是否受到美國壓力的疑慮，陳冠廷表示，台積電在美國投資後，美國對於台灣的依賴度將進一步提升，這將促使美國政府在台海安全問題上更加重視台灣的戰略價值。這實際上是在加強台美經貿關係，並強化台灣的國際地位，而非削弱台灣的安全。

陳冠廷強調，台灣政府實施的N-1政策，該政策要求企業在海外投資的製程技術必須「落後最新製程一個世代」。「這項政策能有效確保台積電最尖端的技術與最大規模的產能留在台灣，保障台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位。」

陳冠廷指出，台積電的全球佈局不僅不會弱化台灣的國際地位，反而會透過深化台美產業連結，提升台灣在國際半導體產業鏈中的戰略價值，進一步提升地緣政治上的安全保障，「就像一棵大樹，既要開枝散葉，也要根深蒂固。台積電的海外投資是為了讓這棵大樹枝葉更茂盛，而最深厚的根基仍然牢牢紮在台灣這片土地上。」

陳冠廷最後強調，台積電的成就是台灣半導體產業五十年來產官學界共同努力的結果，體現了「立足台灣、佈局全球」的理念。「台積電的每一次佈局都能讓台灣半導體產業更強大、更具競爭力，同時為台灣企業提供更多國際合作機會，從而增強台灣的整體實力與國際安全。」