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未來新到任公務人員　全都要具結「無大陸身分證」

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

政府近期正宣導全體公務人員不得持有中國大陸身分證、護照、定居證、居住證，並要求填寫具結書。陸委會副主委、發言人梁文傑6日在記者會上表示，這項工作未來會繼續做，包含新到任的公務員都必須具結，「我們對公務人員一直疏漏了這樣的要求，現在只是執行既存的法律。」

梁文傑提到，最近正在請公務人員做具結，有看到一些反對意見，但是從民國93年開始，「兩岸人民關係條例」就規定只能有單一身分，也就是說，若擁有對岸的身份，台灣的身分就會被取消。

梁文傑指出，但在公務人員的部分，向來只針對有無雙重國籍的部分做具結，從93年至今已20多年了，從來沒有針對大陸身分證或是護照的部分做具結，「現在是第一次開始做，以後也會繼續做，所有到任的公務人員，我們都會這樣的要求，就和現在會要求公務人員具結有無雙重國籍一樣。」

至於大陸居住證的部分，梁文傑說，大陸規定是要居住在大陸滿6個月以上才能領居住證，公務人員顯然不太可能，「如果真的持有，具結就是要說明到底為什麼能夠拿到，這部分也牽涉到忠誠問題，所以也會同樣要求公務人員具結。」

梁文傑提到，若有不實陳述，被發現的話將會有法律責任，或者根本不具結的話，對公務機關來說，可能就會有任用上的疑慮，當事人必須承受這個風險。

梁文傑還說，最近民調顯示有超過七成的民眾是支持這項政策，所以希望公務人員都能夠配合，「從民國93年以來，兩岸人民關係條例確立單一身分制度之後，我們對公務人員其實一直疏漏了這樣的要求，現在只是執行既存的法律。」

▼政府要求公務員具結「未領有中國大陸身分證」。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼銓敘部日前要求公務員具結「未領有中國大陸身分證」。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲）

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