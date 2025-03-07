台南高雄消防經驗交流　強化南部科學園區救災安全

▲為提升高科技廠房救災應變能力，高雄市消防局7日由局長王志平率隊，至台南市消防局第四大隊進行科技防救災經驗交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南部科學園區範圍包含台南園區、高雄園區、橋頭園區、楠梓園區、屏東園區及嘉義園區，近年科技半導體產業發展迅速，科學園區廠商使用化學品及危險物質的潛在風險也日益提升，為提升高科技廠房救災應變能力，高雄市消防局7日由局長王志平率隊，至台南市消防局第四大隊進行科技防救災經驗交流。

台南市消防局第四大隊轄區涵蓋善化、新市、安定、新化、大內、山上及左鎮區等7個行政區，特別還包含南部科學園區，近年為強化科學園區消防安全，鞏固台灣高科技廠商在全球供應鏈的重要地位，消防局先後採購消防機器人、無人機及消防細水霧17車等先進裝備，本次參訪交流就「台南市政府消防局第四大隊暨南科分隊簡介及相關園區應變機制」及「消防救災車輛裝備展示-LUF60消防機器人及細水霧17車」等內容進行介紹與雙邊討論，期能精進消防單位未來面對高科技廠房救災效能與兼顧現場消防同仁的救災安全。

LUF60消防機器人為台南市政府2023年首度引進協助救災，至今兩年陸續參與多次大型火警救災工作，可有效面對大範圍且危險性極高的化學工廠及鐵皮工廠等火災，用機器人取代真人進火場更能確保消防同仁安全；另消防細水霧17車為近年台南市消防局改裝後的幫浦消防車，與傳統消防車相比具有穿梭於狹小巷弄的高機動性，且能單人以最快的速度完成60公尺的水線佈署，節省消防人力並可利用細水霧搭配滅火藥劑有效撲滅大面積油類火災。

消防局長李明峯表示，消防局在台南市長黃偉哲的支持下，近年車輛裝備及消防人力不斷精進，台南市與高雄市相鄰且未來皆為半導體科技產業發展的重鎮，消防救災工作也須與時俱進，感謝高雄市消防局與台南市消防局的相互交流，彼此討論交換意見來強化科學園區消防量能，共同提升面對高科技廠房的防救災能力，進而達到維護消防安全與產業發展的雙贏局面。