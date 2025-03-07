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藍5問賴清德半導體優勢　他列王鴻薇等5藍委台積電持股：可以問他們

▲▼總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會，握手合照。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

台積電將加碼在美投資1000億美元，預計新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心。對於在野黨質疑台積電變美積電，董事長魏哲家昨（6日）也召開記者會解釋，在美國擴展原因非常簡單就是客戶的需求，不影響在台計畫。對此，綠委林楚茵今表示，藍委「嘴巴說不要，身體最誠實」，包括王鴻薇、翁曉玲、陳菁徽、林倩綺、蘇清泉等國民黨立委在財報裡都持有台積電股票。綠委郭國文也列出，翁曉玲夫妻持有超過1127萬台積電股票，國民黨團問賴總統，台灣半導體未來優勢在哪裡？其實是問錯對象了，不知道的話可以問翁曉玲、陳菁徽。

魏哲家日前與美國總統川普於白宮會面時，宣布將加碼在美投資1000億美元，預計新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心。魏哲家、總統賴清德昨（6日）也召開記者會，對於研發中心部分，魏哲家解釋，台灣有一萬人、我答應美國成立一千人團隊，是讓美國生產線繼續前進，不必每件事回到台灣請示，台灣計畫不會受影響，還要加速進行，自己也親自請賴清德幫忙。賴清德也當場允諾，政府一定極力協助台積電。

對於藍營質疑，綠委郭國文回應，為什麼藍委要一邊唱衰台積電，一邊買台積電股票呢？根據財產申報資料，中國人翁曉玲夫妻持有超過1127萬台積電股票，一邊散播疑美論，一邊靠台積電賺大錢。

郭國文指出，另外一個有趣的點是，陳菁徽持有台積電ADR，也就是美國存託憑證，所以陳菁徽買的是「美積電」無誤，難怪藍營要大肆吹捧美積電論述。國民黨團問賴總統，台灣半導體未來優勢在哪裡？其實是問錯對象了，不知道的話可以問翁曉玲、陳菁徽，他們這麼捧場台積電股票，一定是很看好台灣半導體發展！

林楚茵表示，魏哲家親自說明，唱衰台積電和台灣的人聽到了嗎？昨天賴總統與台積電董事長魏哲家共同召開記者會，親自打臉國民黨，國民黨配合中國的「疑美論」，不管懂不懂半導體產業，就在講「美積電」，但國民黨一邊唱衰台積電，另一邊國民黨立委持續買進台積電，「反美是工作買台積電是生活？」

林楚茵直言，藍委「嘴巴說不要，身體最誠實」，包括王鴻薇、翁曉玲、陳菁徽、林倩綺、蘇清泉等國民黨立委在財報裡都持有台積電持股，就跟疫情時間一樣，罵高端疫苗又買高端股票，根本兩面手法只為唱衰台灣，但想賺的錢一點都不放過。

林楚茵批評，投資人都知道，看好公司前景才會買進股票，但只有國民黨立委最「口是心非」，懂得買台積電股票卻又持續唱衰台積電，台灣與台積電不怕競爭、不怕挑戰，最怕的就是國民黨「內神通外鬼」配合中國天天唱衰台灣。

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