鍾東錦稱傅崐萁花東三法「害死花蓮」　綠委：看到江湖人智慧

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁近日力推「花東交通三法」藍綠都有意見，苗栗縣長鍾東錦昨備詢直言這是假議題，他表示，中央不可能有此預算，傅崐萁也沒有能力找到企業投資，自己選前就曾當面告訴韓國瑜「這做了花蓮會被害死。」對此，綠委洪申翰今（6日）受訪時表示，更生人有兩種，這邊看到鍾東錦江湖人的智慧、在江湖上打滾過，對一些事情還是比較有智慧跟敏銳度，相較傅崐萁長期在花蓮當國王，其他人都不敢跟他說真話，像是國王的新衣，才搞到這般地步。

據媒體報導，傅崐萁昨在中常會上提到，自己只有主推花東快，環島高鐵跟國道6號東延是立法院長韓國瑜願望。洪申翰指出，大家已經看到花東三法的反應，都知道這很黑，開始要切割、甩鍋。

洪申翰表示，而環島高鐵、東六延確實是韓國瑜願望，在卓榮泰來到立法院拜會時，韓國瑜就說，最重要的兩件事就是環島高鐵跟國六東延，傅崐萁現在要丟包，韓國瑜也應該好好說明，當這麼多專家學者站出來批評時，是否堅持這樣的主張？

對於韓國瑜指出應暫緩爭議，洪申翰強調，當然是感受到風向不太一樣，任何國會議長面對外界強大壓力，他會在說法跟作法上做出改變，並不意外，但不要只是想一時避風頭而已，應該說到做到、誠摯改變。