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兒子被開變態玩笑　憤怒爸衝上台「暴打喜劇演員」：他才3個月大

兒子被開變態玩笑　憤怒爸衝上台「暴打喜劇演員」：他才3個月大。（圖／翻攝自X）

▲父親衝上台毆打喜劇演員。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

西班牙喜劇演員卡拉瓦拉(Jaime Caravaca)近來在台上表演時，突然遭一名男子衝上台去暴打，原來他曾在網路上對這名男子剛出生的3個月兒子開不恰當的變態玩笑，被打畫面在網路上瘋傳。

喜劇演員卡拉瓦拉3日晚間在阿利坎特(Alicante)進行單口喜劇表演時，憤怒的父親普吉拉托(Alberto Pugilato)突然衝到舞台上，卡拉瓦拉看到對方時嚇了一大跳，立即被打。

普吉拉托上台後朝卡拉瓦拉暴打一頓，暴怒喊，「你對我兒子說了什麼，居然對一個才3個月大的孩子，有種你現在當著我面再講一次啊」，卡拉瓦拉被嚇到縮在角落。

攻擊事件嚇壞在場觀眾，普吉拉托轉身向現場所有人員解釋，事情起因於卡拉瓦拉曾到他的社群網站X（原名推特）貼文中，對他和3個月兒子合照留了令人作噁的戀童癖玩笑，「我很抱歉，我只是一個想保護孩子的父親，他對我3個月大的孩子發表色情評論，這就是他的報應」。

事件爆紅後，相關畫面在網路上流傳。卡拉瓦拉在X上發表聲明，自己本來只是想開個玩笑，結果卻變成完全一條很糟糕且不合適的評論，他想向所有受到影響的人道歉。普吉拉托後來也回應，他願意接受卡拉瓦拉的道歉，「我本意不是要傷害你，而是希望這能幫助大家理解孩子是不可褻瀆的」。

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