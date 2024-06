兒子被開變態玩笑　憤怒爸衝上台「暴打喜劇演員」：他才3個月大

▲父親衝上台毆打喜劇演員。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

西班牙喜劇演員卡拉瓦拉(Jaime Caravaca)近來在台上表演時,突然遭一名男子衝上台去暴打,原來他曾在網路上對這名男子剛出生的3個月兒子開不恰當的變態玩笑,被打畫面在網路上瘋傳。

喜劇演員卡拉瓦拉3日晚間在阿利坎特(Alicante)進行單口喜劇表演時,憤怒的父親普吉拉托(Alberto Pugilato)突然衝到舞台上,卡拉瓦拉看到對方時嚇了一大跳,立即被打。

Comedian makes a joke sexualizing a 3 month old baby, the dad of the baby shows up at his show pic.twitter.com/G8cJZ5bvAD