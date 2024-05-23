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寄養爸猥褻13歲少女　還拉手摸下體！寄養媽急：不要講出去

▲▼示意圖,霸凌,暴力,孩童,哭,害怕,童年,問題,幫助,無助,傷,角落,陰影,表達,創傷,鬱悶,暗（示意圖／123RF）

▲女子在寄養家庭遭到猥褻，寄養媽媽甚至叫她不要說出去。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某寄養家庭父親的阿偉（化名），2018年間趁著當時年僅13歲的寄養少女睡著的機會，親吻少女，並猥褻得逞，更抓著少女的手來撫摸自己下體。案發後寄養母親還袒護丈夫，辯解說：「他可能把妳當成我。」更求情：「不要講出去。」阿偉一二審均遭判刑，案經撤銷發回，因雙方和解，高院更審改判刑2年，並宣告緩刑3年的自新機會。

判決指出，少女自2歲左右就進入阿偉家中，一直住到14歲左右才離開。而案件發生在她13歲的暑假期間，當天晚間，少女已經熟睡，但阿偉竟趁少女熟睡時，摸進房內，親吻少女，並撫摸少女胸部，最後更拿起少女的手撫摸自己下體。少女因為遭碰觸而醒來，但即便遭到侵犯，卻不做聲色，任由阿偉猥褻得逞。

第二天一早，少女就向寄養媽媽說出此事，但寄養媽媽並未有情緒起伏，只說「他喝醉了，可能把妳當成我。」並要求少女不要將此事說出。

不過少女仍向好友說出此事，2人在Messenger對話紀錄指出，少女說：「有次我爸爸喝醉，對我做出色色的。」友人問：「噗，做什麼？」少女回：「接吻，噁， 摸我，噁。」、「然後有更色，不好說，喝醉都會這樣啊。」友人問：「沒事，妳說。」少女回：「拿我手摸他那裡，後來我手掙扎，後來收回來。」、「後來我就一直哭，他喝醉都會色色的啊，看喝到什麼程度。」最後友人回應：「夭壽，可怕老爹。」友人之後聯繫少女的老師報案，士林地檢署偵查終結後，2021年間提起公訴。

法院審理時，阿偉否認犯案，辯稱當時少女與自己的妻子關係不好，少女可能藉此報復。但法院根據少女與友人的對話紀錄，認定阿偉確實乘機猥褻少女，因此一二審法院均將他判刑3年4月。

案經撤銷發回，高等法院更一審於23日宣判。高院認為阿偉在更審時已經改口認罪，並賠償少女達成和解，再加上少女也不追究，因此改將阿偉判處有期徒刑2年，並宣告緩刑3年自新機會，緩刑期間交付保護管束。可上訴。

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