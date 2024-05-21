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社會 社會焦點 保障人權

17歲高中生遭狂砍…插管住加護！父心疼曝傷勢：肋骨跟筋都斷了

記者許權毅、黃資真／台中報導

台中捷運市政府站今（21）日上午11時17分驚傳砍人案！20歲洪姓男子身帶菜刀、2把水果刀上車，砍傷27歲男子、17歲呂姓高中生，呂男父親受訪指出，兒子被菜刀砍到背部肋骨跟筋都斷了，肺部也有傷到，目前在加護病房觀察中。

▲▼ 盧秀燕慰問中捷砍人案傷者 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲17歲高中生傷勢較重，市長盧秀燕前往醫院慰問傷者 。（圖／記者許權毅翻攝）

呂男父親受訪表示，接獲兒子被砍傷的消息時，想說兒子在學校怎麼會被砍，原來他兒子一早請假，事發當下正在捷運上，他趕到醫院後才知道傷勢這麼嚴重。

呂父透露，兒子身體前後都被砍中，肋骨、筋都斷了，就連肺部也被傷到，手臂還有一條很長的刀傷，目前是插管狀態住在加護病房，但意識清楚，希望明天就可以轉回一般病房。

▲▼ 中捷砍人案，呂姓高中生父親，洪姓嫌犯開刀結束。（圖／民眾提供）

▲呂姓高中生父親質疑「中捷是不是太不安全了？」（圖／民眾提供，下同）

「台中捷運是不是太不安全了？」呂父嘆稱，畢竟中捷乘客量不多，卻發生這種事情，還要靠民眾搶刀而受傷，台中市府也許有可以改進的地方，像是加派隨車警員之類的，讓大家能夠安心的搭捷運。

林新醫院說明，2名受傷乘客分別為27歲許姓男子、17歲呂姓少年，許男傷勢集中臉部，後續將聘請專業美容醫師替許男進行手術；呂男傷勢集中右半部，右肩、右胸、右上臂共22公分撕裂傷；洪姓嫌犯則是右手大拇指受有撕裂傷，傷及韌帶，稍早結束縫合手術後送入普通病房。

▲▼ 中捷砍人案，呂姓高中生父親，洪姓嫌犯開刀結束。（圖／民眾提供）

▲▼洪姓嫌犯右手受傷，開刀完畢轉進一般病房。

▲▼ 中捷砍人案，呂姓高中生父親，洪姓嫌犯開刀結束。（圖／民眾提供）

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