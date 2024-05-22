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桃園前客家局長林昭賢父親病逝　低調辦理後事臉書發文追思

▲桃園市前客家局長林昭賢父親去逝

▲林昭賢任職客家局長時，其父至辦公室探班。（圖／擷取自林昭賢臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府客家局前局長林昭賢父親林忠正去逝，林昭賢未發訃文，低調為父親圓滿身後事後，21日在臉書PO文追思父親生平，各方友人紛表哀悼。林昭賢文中道，父親從市場「水果攤販」起家，陸續擔任龍潭鄉代、桃園縣議員、龍潭鄉長等公職20年，感恩父親傳承其鄉親疼愛，他得以歷練桃園市議員、市府客家局長職務，服務地方。

林昭賢以「緣已盡、情長在」為題，在臉書PO文追思父親道，先父於民國38年，出生於龍潭鄉四方林地區「佃戶寒門」，從龍潭第二市場以「水果攤販」起家，並於民國67年首次參選即當選龍潭鄉民代表、其後更陸續擔任桃園縣議員、龍潭鄉長等公職20年。

▲桃園市前客家局長林昭賢父親去逝

▲林昭賢中央大學碩士班的期末作業報告，專訪其父親。（圖／擷取自林昭賢臉書）

「客家山歌」一直是先父的最愛，自民國75年追隨賴碧霞教授出刊專輯、主持客家電台節目，更與賴教授聯合演出客家民劇「問卜」、「客家三角採茶戲」，更在台視「五燈獎」節目參賽。

先父退休後20餘年最大的娛樂，除了勤耕老家農地外，還擔任四方林開庄伯公管委會主委，服務伯公、伯婆，陪伴照顧鄉親。

據指出，2022九合一選，張善政當選桃園市長後，延攬曾任市議員的龍潭客家子弟林昭賢擔任客家局長，今年2月中旬，市府發布林昭賢轉任客家文化基金會副執行長不久，其父發生健康狀況！

林昭賢追思文中，對於家庭醫師「五福診所」閻中傑院長，長期給予父親的醫療照護，國軍桃園總醫院醫護人員，二個月來在加護病房細心的照顧和治療，於追思文中亦獻上最誠摰的感謝。

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