2國中女兒淪洩慾工具！每晚遭輪流猥褻多達403次　獸父判7年

▲金門1名男子猥褻13歲、15歲女兒至少403次，遭判刑7年。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

金門一名男子阿傑（化名）平時與13歲、15歲的女兒同住，但他竟趁女兒晚上熟睡時伸出狼爪，將手伸進女兒衣物內撫摸胸部及下體，1年多來至少侵犯2名女兒403次，直到2姊妹到台灣旅遊向表姊哭訴，全案才曝光。金門地院審理後，依成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪、對未滿14歲之女子為猥褻罪，判處阿傑應執行有期徒刑7年，得易科罰金，可上訴。

判決指出，阿傑單獨照顧2名女兒，父女3人平時同住在金門住處，不料阿傑竟趁女兒深夜熟睡時，潛入2姊妹臥房，將手伸進女兒衣物內，以手撫摸胸部、下體，有時更明目張膽趁小女兒在讀書時，用手撫摸她的私密處，以每周3次的頻度對2姊妹伸出狼爪，1年多的時間內至少侵犯2名女兒403次。

直到去年2姊妹到台灣家族旅遊，他們才鼓起勇氣向表姊哭訴遭父親侵犯，表姊及姑姑立即報警並將2姊妹接回台灣照顧。

法官審理認為，阿傑身為女兒的親生父親，竟為逞一己私慾，罔顧親情倫理，而對2名女兒為多次之猥褻行為；審酌大女兒當庭表示不願原諒父親，小女兒則願意原諒父親，並同意給予阿傑緩刑，法官依成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪、對未滿14歲之女子為猥褻罪，共403罪，各處5月、6月徒刑，應執行有期徒刑7年，得易科罰金，全案仍可上訴。