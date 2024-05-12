　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2國中女兒淪洩慾工具！每晚遭輪流猥褻多達403次　獸父判7年

▲▼金門地方法院 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門1名男子猥褻13歲、15歲女兒至少403次，遭判刑7年。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

金門一名男子阿傑（化名）平時與13歲、15歲的女兒同住，但他竟趁女兒晚上熟睡時伸出狼爪，將手伸進女兒衣物內撫摸胸部及下體，1年多來至少侵犯2名女兒403次，直到2姊妹到台灣旅遊向表姊哭訴，全案才曝光。金門地院審理後，依成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪、對未滿14歲之女子為猥褻罪，判處阿傑應執行有期徒刑7年，得易科罰金，可上訴。

判決指出，阿傑單獨照顧2名女兒，父女3人平時同住在金門住處，不料阿傑竟趁女兒深夜熟睡時，潛入2姊妹臥房，將手伸進女兒衣物內，以手撫摸胸部、下體，有時更明目張膽趁小女兒在讀書時，用手撫摸她的私密處，以每周3次的頻度對2姊妹伸出狼爪，1年多的時間內至少侵犯2名女兒403次。

直到去年2姊妹到台灣家族旅遊，他們才鼓起勇氣向表姊哭訴遭父親侵犯，表姊及姑姑立即報警並將2姊妹接回台灣照顧。

法官審理認為，阿傑身為女兒的親生父親，竟為逞一己私慾，罔顧親情倫理，而對2名女兒為多次之猥褻行為；審酌大女兒當庭表示不願原諒父親，小女兒則願意原諒父親，並同意給予阿傑緩刑，法官依成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪、對未滿14歲之女子為猥褻罪，共403罪，各處5月、6月徒刑，應執行有期徒刑7年，得易科罰金，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了　「12月辦婚禮」對象
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

阿富汗山洪爆發315死！塔利班急求援　巴西也陷水患釀135死

夏日必備Bra Top少穿一件更舒適！5款人氣品牌推薦　連Jisoo也愛

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

直擊紅孩兒馬國賢「蹲坐路邊吃便當」　落魄大叔造型突講話超大聲

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

鍋寶316防燙快煮壺 買一送一2L大容量超便利

社會熱門新聞

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

屏東驚傳銀樓搶案！　歹徒球棒暴打老闆夫婦遭警壓制

彰化小姊妹家屬簽放棄急救　2醫院繼續拚

三重滅門案破案關鍵！鷹眼神探揪出兇嫌行蹤

三重滅門案　大女兒到分局帶走愛犬「糯米」

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅

女大生遭媽媽男友性侵！痛訴「該做的都有做」

兒涉三重命案逃亡　母接警電話問：狗在哪

即／24歲女婿抵警局！親自抱愛犬「糯米」下車

更多熱門

相關新聞

載女房仲到荒地強吻揉胸！建設公司老闆慘了

載女房仲到荒地強吻揉胸！建設公司老闆慘了

金門一名已婚建設公司老闆看上一名女房仲，以看工地為由，開車將女房仲載到荒地，在車上對她強吻、摸胸，被女房仲告上法院。福建金門地院審理，依犯強制猥褻罪，處7月徒刑。可上訴。

網友PO文罵「台灣是詐騙天堂」桃園警：確有此案

網友PO文罵「台灣是詐騙天堂」桃園警：確有此案

老師傅按摩狂摸私處　輕判定讞

老師傅按摩狂摸私處　輕判定讞

女童遭猥褻機警自救　外籍狼師下場曝

女童遭猥褻機警自救　外籍狼師下場曝

陸海警海監組團　闖金門禁限制海域

陸海警海監組團　闖金門禁限制海域

關鍵字：

金門父親猥褻侵犯判刑

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面