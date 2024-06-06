超市15公尺高貨架「骨牌式倒塌」　21歲女店員上貨被壓死8人受傷

▲女店員被倒塌貨架壓死。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

巴西聖路易斯Mix Atacarejo超市2020年10月發生可怕意外，從監視器畫面可看到，高聳貨架突然像骨牌一樣接連倒塌，嚇壞現場員工與顧客，事件導致21歲女員工依蓮(Elane de Oliveira Rodrigues)來不及逃亡被壓死，還有8人受傷。

這起不幸事件發生在2020年10月2日晚間8時左右，當約15公尺高的貨架接連倒塌時，21歲女員工依蓮當時剛好正在上架商品，導致她來不及躲避，慘被倒塌貨架砸中身亡。

不幸事件造成1人死亡、8人受傷。事件發生後最初馬拉尼昂州公部門與超市擁有公司Mateus集團達成協議，Mateus集團同意支付46萬雷亞爾（約台幣280萬元）賠償金，其中針對受害者精神賠償的費用僅25萬雷亞爾（約台幣152萬元），引發受害者不滿，重新提出公民訴訟。

向法院提出訴訟的2個巴西消費者團體指出，超市貨架不穩其實不是秘密，在事件發生前2天，就有超市員工拍攝到貨架不穩定的情況。本案近來開庭審理，法院同意Mateus集團沒有充分照顧到環境安全，最後駁回原本公部門與集團協議，勒令Mateus集團支付1,000 萬雷亞爾（約台幣6千多萬元）為集體精神損失賠償金。