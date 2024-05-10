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不是幻想文！網友PO文控「父被騙3千萬房產」　桃園警：確有此案

▲針對女網友在臉書痛訴父親遭詐騙集團騙走價值3000萬房子案，蘆竹警分局偵查隊偵查隊副隊長洪佳琳說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對女網友在臉書痛訴父親遭詐騙集團騙走價值3000萬房子案，蘆竹警分局偵查隊副隊長洪佳琳說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有女網友在臉書上痛訴老父親誤入詐騙集團LINE操盤群組，結果讓家中價值3000萬房子被騙走，甚至還被拿去向銀行貸款1600萬元，痛批「台灣就是一個詐騙天堂」！據指出，被害男子戶籍位於桃園市蘆竹區，新北市警方接獲報案後，已將全案移轉給蘆竹分局。蘆竹警方今（10）日指出，已通知被害人出面說明釐清案情，刑事警察局亦主動協助偵辦，警方呼籲民眾若需投資，請透過合法管道，切勿輕信網路投資，以免受騙上當。

據指出，一名女網友在臉書指出，父親之前在LINE加入股票操盤約80人群組，裡面有很多不同角色，有男有女，有教授、操盤老師等，他們利用老人家孤獨感、好說話，透過各種洗腦，一直說他們都給孩子賺錢買房了，你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢...」。

▲針對女網友在臉書痛訴父親遭詐騙集團騙走價值3000萬房子案，蘆竹警分局已通知被害人出面說明釐清案情。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲針對女網友在臉書痛訴父親遭詐騙集團騙走價值3000萬房子案，蘆竹警分局已通知被害人出面說明釐清案情。（資料照／記者沈繼昌攝）

詐騙集團專挑老人家弱點，進行長時間詐騙，每次都向她父親交代要拿現金，不能轉帳，哄騙說現在已經獲利好幾千萬，但必須付1600萬元的「服務費」才能贖回4000多萬營利，但她父親沒有現金，對方哄騙把房子過戶，還稱之後只要一年內付1600萬元，就能把房子買回來等語，詐騙集團做了很多假證明、假識別證、假身分，最終家中房子被過戶給一名吳姓男子，被拿去向銀行貸款1600萬元，其中800萬被詐騙集團用現金方式取走，還有幾人拿走現金，吳男則拿走300萬「服務費」及她父親的房產。

針對網傳民眾遭詐騙案件，蘆竹警方今天表示，本案已由新北市永和警分局依單一窗口轉至蘆竹警分局南崁派出所處理，目前已通知被害人到案說明，協助釐清事件發生過程，此外，刑事警察局亦主動協助偵辦，蘆竹警方呼籲投資請透過合法管道，切勿輕信網路或LINE群組指示投資，以免荷包大失血。

據了解，被害人之前向永和分局報案，過程中並未說明房子被過戶情事，之前蘆竹警方也曾通知被害人出面說明，當時也未提及房子被過戶事情，女網友在臉書痛訴「台灣就是一個詐騙天堂」案，警方今天再度通知被害人出面說明，以釐清被害人被詐騙過程是否有涉及房屋過戶等細節，以便警方與刑事局人員偵辦。

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