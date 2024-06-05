黨主席之爭！韓國瑜駁干涉黨務　朱立倫嘆：覺得對院長造成困擾

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席2025年才改選，但已傳出立法院長韓國瑜支持前台北縣長周錫瑋參選，並與台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣結盟，韓國瑜辦公室昨深夜嚴正駁斥，消息都是子虛烏有。國民黨主席朱立倫今（5日）受訪時也感嘆，這任黨主席還有1年4個月，明年這個時候再來討論都綽綽有餘。

國政基金會今日上午舉辦「諾曼地登陸80周年省思國家安全」座談會，朱立倫在與會前受訪表示，這一任的黨主席是到明年的10月，還有1年4個月的時間，明年這個時候再來討論，都綽綽有餘，現在有些人透過媒體，或者是有一些媒體製造新聞，還有一些名嘴在無風起浪，這些都是製造當事者的困擾。

朱立倫續指，尤其對韓國瑜，目前立法院有這麼多辛苦的工作，「我覺得對韓院長來講，也真的是造成他很大的困擾」，而對直轄市長，不管是新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，以及其他人現階段都在拚市政，為什麼要製造這些謠言、困擾？

朱立倫說，甚至很多人試圖造成國民黨內部的紛爭或對立，想一想這是誰在造謠生事，誰希望從中獲得最大的利益？根本沒有的事情，根本是子虛烏有的事情，根本是無風起浪的事情，這對社會來講，絕對不是好事，「明年這個時候再來討論黨主席選舉，綽綽有餘！」