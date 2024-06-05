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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共軍演只是秀肌肉！　陳永康曬圖證明：操演區內海空交通如常

▲▼陳永康 國民黨智庫諾曼第登陸80週年省思國家安全座談會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲退役上將、國民黨軍系立委陳永康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統520就職後，中國解放軍日前發動為期兩天的圍台演習，展現共軍有能力封鎖台灣與武統台灣，此外，美國總統拜登接受《時代雜誌》（TIME）專訪時也指出，不排除動用美國武力保護台灣的可能性。國民黨軍系立委陳永康今（5日）分析，日前軍演是宣傳為主，秀肌肉製造壓力，並非實際演練攻台，「演習期間，操演區內的海空交通一切如常。」且重要的是在發生戰爭48小時內，台灣能否讓電力、醫療恢復，別只是問國軍能打幾天。

陳永康今日上午出席國民黨智庫舉辦的「諾曼地登陸80周年省思國家安全」記者會，並於會中指出，應做的是危機預防、風險控管，而非對號入座直接探討台海風險。

陳永康表示，他去問了民航局，這次中共軍演對於海上交通線有無影響？結果是沒有影響，因此評估，這次中共是對外展現威脅恐嚇的行動，「簡言之，就是點的行動，而非面的控制，以軍演是宣傳為主，秀肌肉製造壓力，並非實際演練攻台」。

陳永康說，用能源跟經濟手段對付你就好，就像這次中共兵推，這幾天內能有什麼科目？兩天之中真正要做什麼動作，可能只有幾個項目去兵推，但每一個都沒有關連性，因此做出來只是自己滿足。

陳永康拿出「共同作戰圖像」續指，共軍利用的是灰色地帶，帶給台灣無限的壓力，宏觀微調檢視「一體化聯合作戰」計畫、「武力威嚇」效益，但並有真正大規模的戰力。

陳永康根據多年兵推，發現台灣電網、醫療、能源、通訊以及網路安全的問題，要先確保，而非就直接去談美方介入代表什麼動作，那是選項練兵，但卻很狹義，只要有了方法論，就能發現中共很多軍事手段只是要麻痺人心、耗你士氣，但實際上用能源跟經濟就可以對付了。

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