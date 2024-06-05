陳菊也贊成立院「修憲廢考監」　柯建銘：這不是最優先題目

▲民進黨團柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍白總召傅崐萁、黃國昌提案廢除考監，民進黨也有30名綠委提案廢除，監察院長陳菊今（5日）受訪時表示，對於三權分立的理想從未改變，只要立法院透過修憲程序監察院，全力支持。對此，民進黨團總召柯建銘表示，憲政體制下每個人都要遵守，憲政改造是另一個題目，這不是最優先。

民眾黨將廢除考試院、監察院當成2024總統大選政見，國會改革法案三讀後，傅崐萁、黃國昌再喊出廢監察院，並預告將提修憲案，而民進黨也有30名立委提出連署「廢除考監」修憲案，民眾黨主席柯文哲2日表示，民眾黨支持三權分立，只要符合其目標，都會去支持。但國民黨中央卻出現意見不同調，表示堅持五權分立，「不會奉陪」，黨主席朱立倫則提出在不動憲法下砍、凍考試院、監察院預算。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，目前憲政設計還沒變動前，大法官解釋憲法一定按照憲政設計的制度跟方向，比如：總統不提名監察委員，這是違憲；總統提名後，立法院不對人選做可否決定，這也是違憲，大法官講得很清楚。

對於陳菊說法，莊瑞雄則指出，若真的要廢除監察院當然要社會共識，民進黨一直認為要廢考監，手段只有一個就是修憲，要用違憲手段廢掉憲政機關，根本做不到。

黨團總召柯建銘表示，大法官這樣的解釋，就是前總統陳水扁時期，程序委員會就擋案，將近4年監察院沒有委員，所以大法官做這樣的解釋，憲政體制下每個人都要遵守，憲政改造是另一個題目，這不是最優先。