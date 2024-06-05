藍營認不會強推傅崐萁「花東三法」　柯建銘要韓國瑜撤案：釜底抽薪

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁主導花東交通三法，更放話本會期結束前三讀，卻引爆黨內反彈；國民黨智庫也提出「花東三法」再評估建議、藍委李彥秀則表示，這不是藍營共識，716之前，不會硬推。對此，民進黨團總召柯建銘今（5日）指出，拭目以待，不要在那裡放煙霧彈，面對核心問題回答就好，正副院長韓國瑜、江啟臣領銜的，是不是就直接撤案？這才是釜底抽薪。

對於藍委賴士葆主張拆案處理，柯建銘表示，他們的說法僅供參考，賴士葆也說這有什麼好急的。但這都是假的，表決的時候賴士葆還不是在主席台上面對抗嗎？大家不要演戲嘛！拋出這顆石頭只能引起水面上一些漣漪，合起來違憲，難道拆成3個就不違憲嗎？什麼邏輯。非常懷疑國民黨內部民主化能量，但自己還是期待。

對於藍營智庫說法，柯建銘指出，國民黨智庫說法僅供參考，他認為無法改變國民黨，7月16日可能日期表決，藍白聯合提案、必須面對這一題，自己一直把這份提案典藏起來，甚至正副院長領銜提案、就是要硬幹。

柯建銘指出，傅崐萁說一定要過，不舉債、不設基金、不會債留子孫，請問提案上面的不是特別預算是什麼？傅崐萁說謊就算了，黃國昌還一副正經八百說不贊成特別預算、要財政紀律，未來錢坑法案非常多，都會照憲政處理。

柯建銘坦言，對於國民黨起義來歸有期待，但不敢這麼期待，他們的說法都是僅供參考，最後還是尊重黨團，如何面對傅崐萁的承諾？請大家一同關注。

至於國民黨文傳會主委李彥秀接受廣播節目採訪時稱，花東三法不是藍營共識，716之前，不會硬推。對此，柯建銘表示，就拭目以待，說三法沒共識、不強推，但若只推一個也是違憲，不要在那裡放煙霧彈，面對核心問題回答就好，正副院長韓國瑜、江啟臣領銜的，是不是就直接撤案？這才是釜底抽薪，否則老是搞這套，放煙霧彈騙台灣人民。