曝朱立倫喊「花東三法已被黑」　李彥秀：尚未有共識不硬推

▲朱立倫、傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前預告，本會期7月16日結束前，花東交通建設三法一定會通過，引發黨內外質疑，4日隨即表示，黨內有一致的共識，才會做進一步決定。對此，國民黨立委李彥秀說，黨主席朱立倫私下說花東三法已經被黑了，很難去推，而立法院長韓國瑜也希望能有多點共識再處理，昨天中午餐會上，大家討論後就是要有共識再說。

傅崐萁日前預告7月16日休會前一定通過「花東快速公路建設特別條例」、「環島高速鐵路建設特別條例」、國道六號東延花蓮建設特別條例」的花東交通三法，但卻被質疑恐淪為錢坑法案，除此之外，原屬交通建設是行政權，竟由立法院提出，加上安全性等都引發疑慮。

事實上，該案藍營內也雜音不斷，有藍委私下表示拒絕背書，國民黨智庫也給出建議，財務、工程、技術及環境之可行性需要再評估。

李彥秀5日在《嗆新聞》中說，這兩天黨團開會討論，最後結論是黨團要過的法案，總召會尊重大家意見，優先順序可暫做調整，經過國會改革三讀，年輕立委大家心裡也都知道議事程序，都很關注每個委員會要提的案，因為提不好大家都會受到攻擊。

李彥秀表示，昨天中午午餐會就有提到，現在大家都認為要有先共識，花東三法不論智庫、部分立委，都有提出要評估，總召也說沒關係，先排交通委員會、公聽會，請專家學者來。

李彥秀指出，朱立倫私下說花東三法已經被黑了，很難去推，韓國瑜也希望能有多點共識再處理，是不是716要過，黨團也有提出來不要硬急著推，但能不能讓花東居民多一條平安回家的路，是可以靜下心來討論。