　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝朱立倫喊「花東三法已被黑」　李彥秀：尚未有共識不硬推

▲▼國民黨第11屆新科立法委員座談會結束，江啓臣、朱立倫、韓國瑜、傅崐萁一同出面宣示國民黨團結一致支持「韓江配」。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫、傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前預告，本會期7月16日結束前，花東交通建設三法一定會通過，引發黨內外質疑，4日隨即表示，黨內有一致的共識，才會做進一步決定。對此，國民黨立委李彥秀說，黨主席朱立倫私下說花東三法已經被黑了，很難去推，而立法院長韓國瑜也希望能有多點共識再處理，昨天中午餐會上，大家討論後就是要有共識再說。

傅崐萁日前預告7月16日休會前一定通過「花東快速公路建設特別條例」、「環島高速鐵路建設特別條例」、國道六號東延花蓮建設特別條例」的花東交通三法，但卻被質疑恐淪為錢坑法案，除此之外，原屬交通建設是行政權，竟由立法院提出，加上安全性等都引發疑慮。

事實上，該案藍營內也雜音不斷，有藍委私下表示拒絕背書，國民黨智庫也給出建議，財務、工程、技術及環境之可行性需要再評估。

李彥秀5日在《嗆新聞》中說，這兩天黨團開會討論，最後結論是黨團要過的法案，總召會尊重大家意見，優先順序可暫做調整，經過國會改革三讀，年輕立委大家心裡也都知道議事程序，都很關注每個委員會要提的案，因為提不好大家都會受到攻擊。

李彥秀表示，昨天中午午餐會就有提到，現在大家都認為要有先共識，花東三法不論智庫、部分立委，都有提出要評估，總召也說沒關係，先排交通委員會、公聽會，請專家學者來。

李彥秀指出，朱立倫私下說花東三法已經被黑了，很難去推，韓國瑜也希望能有多點共識再處理，是不是716要過，黨團也有提出來不要硬急著推，但能不能讓花東居民多一條平安回家的路，是可以靜下心來討論。

ET快訊
快訊／大聯盟簽賭「5球員禁賽」　身分公布
快訊／唐治平堅決不認屍！　「我母親腿非常細」
女粉「掀衣挺胸」簽名！鄉民見「三兆奶」痛斥：老黃被性騷
花8000買鱉甲海馬泡藥酒　10年後發現是「塑膠做的」
輝達發「狗狗員工證」　黃仁勳「午休跑回家看狗」
300公斤鏟斗砸死人！　內行曝2原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

8白委提案「廢考監」　民眾黨：歡迎碰壁的藍、綠委加入連署

盼金融界做淨零重要後盾　蕭美琴：維持穩定供電是前提

被徐巧芯爆「調基地台」個資監控　綠委舉例駁：難道張學友監控歌迷？

呼應賴清德兒少政見　民進黨6／8花博公園辦親子派對

拜登稱「願出兵保衛台灣」　國民黨重申：台灣安全採「2D戰略」

拆退輔會蔣公像？嚴德發指銅像不宜動　「榮民跟蔣公精神不可分割」

拜登不排除出動美軍保衛台灣　外交部盼共促區域和平

拜登重申不排除武力保台　許宇甄：跟烏克蘭狀況幾乎一致

財劃法修正22縣市無共識　部分地方盼擴大統籌分配

陳菊挺立院修憲廢考監、柯建銘稱非優先　黃國昌：兩手策略不意外

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

8白委提案「廢考監」　民眾黨：歡迎碰壁的藍、綠委加入連署

盼金融界做淨零重要後盾　蕭美琴：維持穩定供電是前提

被徐巧芯爆「調基地台」個資監控　綠委舉例駁：難道張學友監控歌迷？

呼應賴清德兒少政見　民進黨6／8花博公園辦親子派對

拜登稱「願出兵保衛台灣」　國民黨重申：台灣安全採「2D戰略」

拆退輔會蔣公像？嚴德發指銅像不宜動　「榮民跟蔣公精神不可分割」

拜登不排除出動美軍保衛台灣　外交部盼共促區域和平

拜登重申不排除武力保台　許宇甄：跟烏克蘭狀況幾乎一致

財劃法修正22縣市無共識　部分地方盼擴大統籌分配

陳菊挺立院修憲廢考監、柯建銘稱非優先　黃國昌：兩手策略不意外

我也是詐騙被害者！　鮑爾反問「我為何不行？」

變電箱竄煙險釀災　南消四大呼籲夏暑酷熱用火用電需小心

屏東歐告衝對街找同伴！機車騎士猛撞飛摔受傷　警追究飼主刑責

建中罕病學霸錄取台大財金　存零用錢創辦「公益家教網」

「看著他長大的」！　海盜狀元郎準備好與大谷翔平對決

壞運退散！銅鑼灣「打小人習俗」體驗攻略　費用＆交通資訊先筆記

溪洲大橋砂石車爆胎撞護欄　2警車戒護竟遭追撞！現場慘狀曝

教育部提「3+2新五專模式」！高職接科大　培育業界所需人才

隱藏地下室的「錢湯」！東京原宿新概念商場開幕　早晨就能泡牛奶浴

南消一大東山分隊　舉辦白河大地震60週年東山記憶防震宣導

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

政治熱門新聞

即／韓國瑜深夜急發聲明

快訊／陳菊「全力支持立院修憲廢監院」　強調三權分立理想從未改變

「黃仁勳真倒楣！」　郭正亮：他很無奈！他沒有不要中國市場

「禁伐補償」綠委陳瑩跑票　自揭心聲：為原民努力卻有人扯後腿

9大AI巨頭齊聚台北　王定宇：5位是台灣人

快訊／2原民綠委跑票　原民禁伐補償金3萬增至6萬三讀通過

「總統後代」爆占用博愛特區1.3公頃古蹟　還撈2000萬標案

桃園第3例　選委會公告文青里長罷免案成立

《村里長支給條例》三讀通過！綠委盛讚

于北辰沒收到黃埔百年校慶邀請函　嘆：我有背叛中華民國？

4縣市爭取輝達進駐　台南苗栗打夜市牌

快訊／士兵打賭「泳渡基隆河」跳河失蹤　空軍證實：持續搜救中

柯建銘拒簽字！原民綠委嘆「推禁伐補償不順」　韓國瑜妙回這句

AI算力中心落腳高雄　陳其邁揪黃仁勳逛夜市

更多熱門

相關新聞

綠對廢監不同調　昌：兩手策略不意外

綠對廢監不同調　昌：兩手策略不意外

民眾黨主席柯文哲2024政見喊出「廢考監」，民眾黨團總召黃國昌日前重申主張，30名綠委也提案廢除；監察院長陳菊5日也喊，只要立院透過修憲程序就全力支持，結果民進黨團總召柯建銘卻說不是第一優先。面對陳菊與柯建銘不同調，民眾黨團總召黃國昌回應，民進黨兩手策略一點也不令人意外。

「中共軍演只是秀肌肉」　藍軍系立委：操演區內海空交通如常

「中共軍演只是秀肌肉」　藍軍系立委：操演區內海空交通如常

藍營認不會強推傅崐萁「花東三法」　柯建銘要韓國瑜撤案：釜底抽薪

藍營認不會強推傅崐萁「花東三法」　柯建銘要韓國瑜撤案：釜底抽薪

陳菊也贊成立院「修憲廢考監」　柯建銘：這不是最優先題目

陳菊也贊成立院「修憲廢考監」　柯建銘：這不是最優先題目

韓國瑜聲明未干涉黨務　朱立倫嘆：我對院長造成很大的困擾

韓國瑜聲明未干涉黨務　朱立倫嘆：我對院長造成很大的困擾

關鍵字：

國民黨民進黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國富商」身世起底

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

即／韓國瑜深夜急發聲明

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

花蓮知名山姆先生咖啡館宣布暫停營業

更多

最夯影音

更多

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面