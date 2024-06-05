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粉絲嗨了！國際龍舟賽6／8登場　職棒味全龍「小龍女」鹿港扒龍船

▲味全龍小龍女將參加鹿港國際龍舟錦標賽。（圖／縣府提供）

▲味全龍小龍女將參加鹿港國際龍舟錦標賽。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港慶端陽活動，將於6月8日至10日登場，今年報名隊伍高達118隊，一連三天會在福鹿溪，同場競速，開幕當天邀請到立法院韓國瑜院長率領委員組隊參加，還有中華職棒高人氣的「味全龍啦啦隊」小龍女，將與縣議員搭檔參加龍舟邀請賽，體驗「扒龍船」的樂趣，縣長王惠美歡迎全國民眾到場觀賽，體驗精彩刺激的夜間龍舟賽。

▲味全龍小龍女將參加鹿港國際龍舟錦標賽。（圖／縣府提供）

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龍舟委員會主委凃淑媚表示，鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，已邁入第47年，今年從6月8日到6月10日，一連三天賽事，精彩無比，下午2點30分開始預賽，一直到晚上8點30分，重頭戲將在5點30分舉辦開幕式及公開邀請賽，在6點30分邀請多位藝人表演，廣受年輕人喜愛，現場與大家同樂，歡迎鄉親一起來鹿港慶端陽。

▲味全龍小龍女將參加鹿港國際龍舟錦標賽。（圖／縣府提供）

▲鹿港國際龍舟錦標賽。（圖／ETtaday資料照，以下同）

王惠美表示，鹿港慶端陽有3個必訪活動，首先是是歷史最悠久的「國際龍舟錦標賽」，6月8日開幕邀請韓國瑜組隊參加，中華職棒高人氣的「味全龍啦啦隊」，以及議會、中部地區縣市政府、國際友人等都將組隊共襄盛舉，體驗「扒龍船」的樂趣，獎金高達25萬元，競爭激烈。

第二個必訪是「鹿港小鎮光影藝術節」，今年縣府首度與日本療癒系IP「角落小夥伴」合作，會在鹿港溪、公會堂、桂花巷藝術村、老街、中山路等街道布燈，並有大型「角落小夥伴」可愛公仔，陪伴大家共度端午節，讓您有一個羅曼蒂克的夜晚。

▲味全龍小龍女將參加鹿港國際龍舟錦標賽。（圖／縣府提供）

第三個必訪是「鹿港小鎮」，鹿港本身就是一座開放式博物館，豐富的人文底蘊與配合端午節慶文化，保存許多傳統習俗，有獨有的「煎堆」美食與取午時水習俗，在龍山寺有大型陞官圖、打陀螺及南北管傳統戲曲演出，在亞太鹿港渡假村有108桌看桌，擺設超過500件工藝作品的「魯班公宴」，還有鹿港溪河岸綠地音樂會、鹿港人文小旅行、探索小鎮集章趣等活動，縣府也有安排免費接駁車供遊客使用。

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