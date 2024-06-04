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桃園客家局首次整合七大客家館舍　推出「HAKKA任意門」活動

▲桃園客家局首次整合七大館舍體驗活動

▲范姜泰基局長(左二)指出，崙坪文化地景園區以推廣客家工藝為主。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市是北台灣客家人口重鎮，市府客家局為提供大家親近客家文化的管道，首次整合七大所屬客家館舍的體驗活動，推出「HAKKA任意門」計畫，近百場精采活動即日起至12月底的特定週末舉辦，為民眾打開通往客家文化精髓的七扇大門，歡迎民眾同來參與，感受客家文化的獨特魅力。

市府客家局4日邀集分別座落於龍潭、平鎮、新屋、八德及觀音等地區的七大客家館舍核心成員，於平鎮區1895乙未保台紀念公園地下記憶展廳，介紹各館舍的特色。

▲桃園客家局首次整合七大館舍體驗活動

▲客家局專委黃泓家(左二)指出，客家文化館內有許多張捷明老師(右二)童詩、歌謠著作。（圖／記者楊淑媛攝）

客家局局長范姜泰基指出，桃園市客家文化館以客家童詩、歌謠為主軸，在口說吟唱中能輕鬆認識日常客家文化；該館志工說，館內有許多有「客家安徒生」之稱的張捷明老師童詩、歌謠著作，張老師的著作中有很多用華語、客語、英語，讓您學客語很容易，歡迎親子同學習客語和同遊。

▲桃園客家局首次整合七大館舍體驗活動

▲永安海螺文化體驗園區讓您認識新屋石滬。（圖／記者楊淑媛攝）

位於平鎮區的1895乙未保台紀念公園則以乙未戰役歷史為題，透過桌遊方式讓民眾理解客家歷史，彰顯義軍保鄉衛土精神；座落在龍潭區的鍾肇政文學生活園區，則主推客家文學，以走讀方式親身走訪客家庄，可實地了解客家文學魅力與價值。

▲桃園客家局首次整合七大館舍體驗活動

▲臺灣客家茶文化館推廣茶藝。（圖／記者楊淑媛攝）

還有位於觀音區的崙坪文化地景園區，則以手作客家工藝為主，負責園區規劃的謝函妤老師說，園區風景美麗，吸引許多親子學習手作工藝。另外，北區客家會館、臺灣客家茶文化館及永安海螺文化體驗園區，分別以客家工藝、音樂、茶產業、海客文化為主軸，推出草編、陶藝等DIY活動，製茶、揉茶、採茶技藝體驗，音樂講座與文化小旅行，寓教於樂更具意義。

▲桃園客家局首次整合七大館舍體驗活動

▲桃園客家局首次整合七大客家館舍，推出「HAKKA任意門」活動

客家局今年一改過往單一館舍自行開課的模式，將所屬七個館舍全部課程統整，包含靜態講座與動態走讀應有盡有，提供民眾貼近客家文化時有更多樣化的選擇。透過「HAKKA任意門」活動整合，將有近百場課程輪番登場，可讓更多不同年齡、不同喜好的民眾能輕鬆體驗客家風采。更多活動報名資訊，請上桃園市政府客家事務局官方網站或至粉絲專頁(https://www.facebook.com/tychakka)查詢。

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